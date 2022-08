Bitcoin: a fine 2022 con 1 moneta comprerai una Bugatti

Continuano le esilaranti “profezie” sul futuro di Bitcoin. L’ultima, che è davvero pazzesca, l’ha pronunciata Jesse Powell, CEO dell’exchange Kraken. Non stupiscono però questi interventi visto che è necessario mantenere un sentiment positivo negli investitori, potenzialmente danneggiabile a causa dell’attuale inverno crittografico.

Bitcoin in questi giorni è tornato a quota 21.000 dollari, superando di poco questa nuova linea tracciata dagli analisti. Infatti, la regina delle criptovalute, al momento della scrittura, è scambiata a un prezzo di 21.440 dollari, con una capitalizzazione di mercato pari a 409,83 miliardi di dollari.

Nelle ultime 24 ore, ha registrato un modesto aumento dell’1,02%. Un buon momento per acquistare questo asset digitale, soprattutto se la previsione di Powell dovesse avverarsi in tutte le sue forme. Infatti, il CEO dell’exchange Kraken, ha affermato:

Non scommetterei mai contro Bitcoin. Entro la fine dell’anno 2022 avremo probabilmente una Bugatti per BTC.

Guardando ora a Bitcoin nessuno direbbe mai che entro fine anno potrebbe raggiungere un valore simile a quello di un’auto Bugatti. Invece il buon Jesse Powell, CEO di Kraken, sì. La sua visione estremamente ottimistica del mercato crittografico lo ha portato a dire proprio questo.

Lo scorso anno aveva previsto che con una moneta BTC avremmo acquistato una Lamborghini. Ora, cambia il modello, ma l’idea è sempre quella. Il prezzo di acquisto di questo asset digitale, secondo i suoi pronostici, dovrà crescere.

Lo ha rivelato durante una video intervista a Bloomberg. È evidente che l’affermazione di Powell, come quella dell’anno scorso, è una provocazione a chi ancora non crede nella forza dirompente di Bitcoin, della quale lui è profondamente convinto.

“I would never bet against Bitcoin,” says Kraken CEO Jesse Powell after his 2021 Bitcoin forecast fell short.

Cryptocurrencies were mostly little changed as the recent rally in market bellwethers Bitcoin and Ether cooled https://t.co/IyDuXQEi6L pic.twitter.com/RmeNEvXfyU

— Bloomberg TV (@BloombergTV) August 16, 2022