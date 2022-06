Bitcoin è una merce secondo il presidente della SEC

Gary Gensler non si è fatto sfuggire l’occasione per esporre le sue idee sul mercato delle criptovalute. Durante un’intervista a Mad Money di Jim Cramer, il presidente della US Securities and Exchange Commission (SEC) ha esposto ancora una volta il suo pensiero su Bitcoin.

Secondo Gensler, la regina delle criptovalute è una classe di attività altamente speculativa. Proprio per questo l’ha anche definita una merce. Non si è posto nessun limite a quanto dichiarato durante questo scambio di idee con la CNBC:

Questa è una classe di attività altamente speculativa. Lo sappiamo da molto tempo. Causa gli alti e bassi di questa asset class speculativa.

Ora è ancora più chiara la sua posizione sulle criptovalute e, in modo particolare, su Bitcoin. Inoltre, dopo aver espresso il suo parere, Gensler ha anche ricordato che la SEC, insieme alla Commodity Futures Trading Commission e alle autorità di regolamentazione bancaria, supervisionerà il mercato crittografico.

Una notizia che dimostra ancora una volta come l’adozione di Bitcoin e, più in generale delle criptovalute, stia aumentando nel mondo. Tra l’altro, nonostante la diffidenza e gli attriti generati dai regolamentatori.

Bitcoin e la SEC: è ancora attrito con Gensler?

Dopo il nuovo disegno di legge per le criptovalute presentato negli Stati Uniti come crypto friendly, si è innescata una confusione su chi deve controllare cosa. Difatti, Gensler, in questa occasione, ha voluto specificare che alcuni asset digitali hanno “attributi chiave di un titolo” perciò “sono sotto la SEC“. Bitcoin, comunque rimane una merce:

Alcuni, come bitcoin, ed è l’unico che dirò – ha dichiarato Gensler – sono materie prime.

Diversi sostenitori di Bitcoin hanno apprezzato quanto chiarito da Gensler durante l’intervista a Mad Money della CNBC. Infatti, Eric Weiss, Digital Asset Manager di Family Offices & HNW Individuals, ha twittato:

Gensler è il secondo presidente consecutivo della SEC a dichiarare che il bitcoin è una merce, rendendo quasi impossibile che questa classificazione venga modificata in futuro. Davvero molto significativo.

