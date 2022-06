Bitcoin e la nuova profezia del Presidente di El Salvador

Non si risparmiano voci su un possibile futuro di Bitcoin. C’è chi crede che presto assisteremo allo scoppio della grande bolla identificata con i mercati crittografici. Altri, al contrario, sostengono che dopo questo inverno le quotazioni saliranno nuovamente.

Tra questi ultimi c’è anche Nayib Bukele, presidente di El Salvador, che ha inviato un messaggio a tutti gli investitori di Bitcoin. Una profezia rassicurante la sua, che vede la regina delle criptovalute tornare ai fasti di un tempo e anche molto di più.

I see that some people are worried or anxious about the #Bitcoin market price.

My advice: stop looking at the graph and enjoy life. If you invested in #BTC your investment is safe and its value will immensely grow after the bear market.

Patience is the key.

— Nayib Bukele (@nayibbukele) June 19, 2022