Bitcoin ha un ascendente sul nuovo presidente della Colombia

Buone notizie per chi ama la criptosfera e spera in un’adozione sempre maggiore degli asset digitali da parte di più Paesi possibili. Oggi il mondo delle criptovalute ha acquisito un amico in più. Stiamo parlando di Gustavo Petro, il nuovo presidente della Colombia, che è anche e soprattutto un sostenitore di Bitcoin.

Il suo mandato come nuovo presidente inizierà il 7 agosto 2022 sostituendo l’attuale Iván Dunque Márquez. La sua vittoria risale a domenica quando Petro ha vinto il secondo turno di ballottaggio per la sua nomina. In tempi passati il nuovo presidente si era espresso spesso a favore delle criptovalute.

È quasi evidente che anche Petro seguirà la scia di Nayib Bukele e di altri presidenti dando valore a Bitcoin e alle criptovalute. Non sappiamo cosa ha in mente di fare, ma molti pensano che promuoverà il mercato crittografico nel Paese.

Una notizia fortemente bullish per le criptovalute e Bitcoin che stanno affrontando una risalita dal crollo che ha visto gli asset digitali protagonisti di un lungo inverno crittografico. Puoi decidere di acquistare BTC su Bitstamp, l’exchange che rende il trading facile, veloce e affidabile.

Bitcoin: il nuovo presidente della Colombia ha dei progetti

Pensare che nel 2017 Gustavo Petro, ora presidente della Colombia, aveva parlato di Bitcoin come del liberatore assoluto capace di togliere potere ai governi e alle banche per restituirlo alla gente. Sarà ancora dello stesso pensiero? Il suo tweet evocativo non lasciava spazio a dubbi:

Bitcoin toglie il potere di emissione degli stati e il signoraggio della valuta dalle banche. È una valuta comunitaria che si basa sulla fiducia di chi effettua transazioni con essa, poiché si basa sulla blockchain, la fiducia si misura e cresce, da qui la sua forza.

El bitcoin quita poder de emision a los estados y el señoreaje de la moneda a los bancos. Es una moneda comunitaria que se basa en la confianza de quienes realizan transacciones con ella, al tener como base el blockchain, la confianza se mide y crece, de ahí deriva su fortaleza https://t.co/g8cO9WfP0L — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 26, 2017

Petro non si era trattenuto dall’esprimere il suo parere nemmeno quando Nayib Bukele annunciò che Bitcoin era diventato moneta a corso legale in El Salvador. Con un tweet chiaro e conciso, il nuovo presidente della Colombia, all’epoca aveva dichiarato:

E se la costa del Pacifico sfruttasse le ripide cascate dei fiumi della catena montuosa occidentale per produrre tutta l’energia della costa e sostituire la cocaina con l’energia per le criptovalute?

La moneta virtuale è pura informazione e quindi energia.

Puoi acquistare Bitcoin con estrema facilità. L’exchange che ti consigliamo è Bitstamp. Un vero e proprio ecosistema semplice e intuitivo supportato da un pool di esperti pronti a darti assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.