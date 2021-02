Ormai non trascorre giorno senza che Bitcoin faccia segnare un nuovo record: quello di oggi ha portato la moneta virtuale al valore di 51.735,38 dollari (fonte CoinDesk). Solo ieri era stata superata la soglia dei 50.000 dollari per la prima volta.

Nuovo giorno, nuovo record per Bitcoin

Prosegue dunque il trend di crescita che nel corso degli ultimi due mesi o poco più ha visto la criptovaluta letteralmente esplodere: il 12 dicembre era a 18.100 dollari. Secondo alcuni analisi sarebbe solo l’inizio, i primi segnali di un trend destinato in un futuro non troppo lontano a portare Bitcoin molto più in alto, addirittura a 146.000 dollari come sostiene JPMorgan o a 600.000 dollari come ipotizzato dal Chief Investment Officer di Guggenheim Partners.

Al fenomeno hanno contribuito, tra le altre cose, l’interessamento dimostrato da parte di realtà come Tesla con la sua scommessa da 1,5 miliardi di dollari (che tra gli addetti ai lavori ha sollevato qualche dubbio per quanto concerne la sostenibilità) e l’integrazione degli strumenti per la gestione della moneta virtuale in applicazioni diffuse a livello globale come PayPal.

Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo 1 BTC è scambiato a 51.396,25 dollari. Chiudiamo ricordando come sempre in questi casi che per ovvie ragioni l’acquisto di una crypto è da considerarsi un investimento ad elevato rischio volatilità poiché così come il valore può crescere in tempi brevi generando un guadagno immediato è possibile una sua rapida contrazione.