Bitcoin vola, sopra i 47000 dollari dopo mesi

La più nota delle criptovalute torna ai livelli di inizio 2022, superando quota 47.000 dollari: Bitcoin prosegue nel percorso di crescita che va avanti da ormai due settimane circa. Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo, 1 BTC è scambiato a 47.199 dollari (fonte CoinDesk).

BTC torna ai livelli di inizio 2022

L’incremento più significativo è stato registrato nella tarda serata di ieri, con un balzo verso l’alto di 2.000 dollari quasi immediato. È ben fotografato nel primo dei due grafici allegati di seguito.

L’andamento del valore di Bitcoin nelle ultime 24 ore (fonte: CoinDesk)

Il secondo prende invece in esame un periodo più ampio, coprendo l’intero ultimo mese. All’inizio di marzo, Bitcoin ha raggiunto e superato brevemente i 44.000 dollari, per poi assestarsi al di sotto della soglia dei 40.000 dollari. La criptovaluta è finita tra le altre cose al centro delle questioni legate alla guerra in Russia: il Cremlino potrebbe adottarla come metodo di pagamento per incassare i proventi delle vendite di gas e petrolio.

L’andamento del valore di Bitcoin nell’ultimo mese (fonte: CoinDesk)

Segnali positivi per la moneta si registrano anche sul fronte dell’adozione, sempre più estesa. Alcune città d’oltreoceano stanno valutando di accettarla per il pagamento delle tasse e gli esperti non escludono un suo impiego su larga scala spinto dall’inflazione.

Considerata la natura dell’asset, è come sempre impossibile formulare una previsione di lungo termine sull’andamento. Il consiglio per chi è interessato a investire su BTC o altre crypto è quello di valutare con attenzione ogni step, a partire dalla scelta della piattaforma attraverso cui convertire i propri risparmi. Le opportunità di guadagno non mancano, ma il rischio volatilità è sempre dietro l’angolo e non può essere ignorato.