Il prezzo di Bitcoin scende di nuovo: momento d'oro per acquistarlo

La quotazione di Bitcoin è tornata sotto la media, ma gli investitori non si stanno preoccupando. Il trend rimane positivo e in molti si stanno premurando di acquistare la regina delle criptovalute a questo prezzo interessante.

Da martedì 16 agosto, nelle ultime 24 ore, Bitcoin è sceso dell’1,09%. Attualmente la crypto è scambiata a 23.828 dollari, con una capitalizzazione di mercato pari a 455,68 miliardi di dollari. Una buona occasione per chi vuole assicurarsi ancora un po’ di monete.

L’idea di molti è quella di accumulare questa criptovaluta e investire long term per approfittare delle previsioni rialziste che potrebbero verificarsi in futuro. Tra queste, SkyBridge Capital ha profetizzato un Bitcoin a 300.000 dollari.

Bitcoin sotto la media: è il momento di comprare?

La paura non è mai stata una buona consigliera in fase di investimento. Spesso, quando le proprie posizioni scendono, e per il panico si svendono, poi ci si pente. Al contrario, la pazienza è un’ottima virtù che consigliano anche i migliori analisti di criptovalute. Perciò l’approccio giusto a Bitcoin, in questo momento, è la pazienza.

Saper attendere è già di per sé parte del risultato. Quindi, secondo gli esperti è un buon momento per comprare BTC. Ovviamente la previsione di SkyBridge Capital è tanto oro quanto luccica, però non vi è certezza che possa verificarsi.

Tuttavia, ci sono buone probabilità che Bitcoin raggiunga ottimi livelli in futuro. Nondimeno, sarà necessario aspettare un po’ di tempo, forse anche qualche anno, ma l’attesa sembra verrà ripagata. Anche perché contro l’inflazione molti si stanno difendendo proprio con le criptovalute.

Basti pensare agli utenti di Binance in aumento a causa dell’inflazione. Questo dimostra che in tutto il mondo l’adozione crittografica sta funzionando perfettamente. Non sono solo i Paesi Sudamericani a rivolgersi alle crypto. Anche il Regno Unito vuole diventare un hub per la criptosfera.

Se vuoi iniziare anche tu ad acquistare Bitcoin puoi farlo aprendo un conto gratuito su Binance. Il suo ecosistema è semplice e intuitivo. Inoltre, la sicurezza è sempre ai massimi livelli. Tra l’altro questo exchange è anche registrato in Italia, quindi non devi preoccuparti di nulla.

