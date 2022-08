Binance lavorerà in Kazakistan: aria di novità per l'exchange

La crescita di Binance sembra inarrestabile. Anche questa settimana, da poco iniziata e con un caldo Ferragosto, è ricca di notizie su questo importante exchange. Non solo sta passando un buon momento, ma è evidente che i progetti in cantiere stanno portando i loro frutti.

Infatti, proprio pochi giorni fa, un report ha confermato che l’inflazione sta aumentando le iscrizioni su Binance. Non bastava questa notizia, tanto che oggi c’è un’altra novità che sta spingendo la piattaforma sulle vette del mercato crittografico.

Secondo quanto dichiarato da Astana Financial Service Authority (AFSA), Binance ha ottenuto una licenza crittografica temporanea per operare con risorse digitali nella Repubblica del Kazakistan.

Un ulteriore passo in avanti per questo exchange di criptovalute. Ciò vuol dire che potrà proporre la sua vasta offerta tra cui asset digitali, Token Non Fungibili e Fan Token nel Paese. Un’ulteriore conferma che questa piattaforma è in continuo divenire.

Binance ottiene una licenza crittografica temporanea in Kazakistan

Il CEO di Astana Financial Services Authority, Nurkhat Kushimov, ha spiegato perché il famoso Exchange Binance è riuscito a ottenere una licenza crittografica temporanea in Kazakistan per operare con risorse digitali:

I grandi investitori alla ricerca di nuovi mercati necessitano di regole chiare e ben gestite, nonché di standard elevati di prassi regolamentare. Quando un’autorità di regolamentazione soddisfa questi requisiti, crea una collaborazione basata sulla fiducia e un ecosistema in cui i giocatori possono lavorare in modo sicuro ed efficiente. Crediamo che il lavoro di Binance svilupperà ulteriormente questo vivace ecosistema del settore delle risorse digitali a livello locale e regionale.

Quindi, l’obiettivo per il Paese è anche quello di tornare ai fasti di un tempo in tema di criptovalute. Infatti, diversi mesi fa il Kazakistan ha perso il consenso dei miner a causa del suo dietro front sui costi e i relativi permessi, spingendosi verso la possibilità di diventare un punto di approdo per gli exchange di criptovalute.

Questi ultimi, infatti, a giugno sono stati autorizzati dalle autorità del Paese ad aprire conti nelle banche locali. Ora è la volta di Binance che sta spingendo molto la sua “egemonia” crittografica nel mondo. Changpeng CZ Zhao, CEO della società, ha così commentato la licenza temporanea in Kazakistan:

Il Kazakistan ha dimostrato di essere un pioniere nell’adozione e nella regolamentazione delle criptovalute dell’Asia Centrale. Ciò dimostra ulteriormente l’impegno di Binance a essere uno scambio incentrato sulla conformità e a fornire prodotti e servizi in un ambiente sicuro e ben regolamentato in tutto il mondo.

