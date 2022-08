Binance: l'inflazione aumenta le iscrizioni, come aprire un conto gratis

Come abbiamo scritto qualche giorno fa, un altro record è stato raggiunto da Binance, il famoso exchange crittografico primo al mondo per volume di transazioni. Infatti, le iscrizioni alla piattaforma sono aumentate notevolmente. Il motivo è dovuto alla crescente inflazione in tutto il mondo.

Ad aver affermato questo è stato Maximiliano Hinz, CEO della divisione latinoamericana della società. Non ci soffermeremo troppo sulla notizia, ma cercheremo di capire perché questo dimostra ancora una volta che le criptovalute sono un riparo dall’inflazione e come proteggersi da questo pericolo. Infatti, proprio gli asset digitali risultano essere un modo per salvare i propri risparmi.

Nonostante la loro volatilità, le criptovalute rimangono per molti un porto sicuro e Binance sta beneficiando di questo. Hinz ha sottolineato come gli asset digitali, grazie ai sistemi all’avanguardia dell’exchange, possono venire in soccorso di chiunque:

Vediamo che l’inflazione sta crescendo in tutto il mondo e le persone sono sempre più alla ricerca di un’opportunità per investire in criptovalute, come bitcoin, per proteggersi da essa.

L’obiettivo deve essere quello di mettere al sicuro il proprio denaro dalla diminuzione del potere di acquisto. È chiaro che investire in criptovalute comporta un rischio, ma è altrettanto vero che l’inflazione sta riducendo notevolmente quello che si può acquistare oggi con l’euro, rispetto al passato.

Tutti possono aprire un conto sull’exchange di Binance, è facile, veloce e sicuro. Grazie a questo exchange si possono acquistare criptovalute, Token Non Fungibili e Fan Token. Tutto attraverso una delle migliori piattaforme avanzate per il trading, l’investimento e le collezioni digitali.

Binance continua a crescere in tutto il mondo

Binance vuole diventare un’istituzione finanziaria globale. Lo avevano rivelato i piani che l’exchange ha annunciato a marzo 2022. “Continuiamo a evolverci da una società tecnologica dirompente a un’istituzione finanziaria globale“, aveva dichiarato al Financial Times il suo CEO, Changpeng CZ Zhao.

Inoltre, l’attuale economia spiega anche perché Binance ha così voglia di conquistare il Brasile e, più in generale, l’America Latina. I dati parlano chiaro. Il numero di utenti che provengono da Brasile e Messico è in aumento perché lì la situazione economica è precaria.

Proprio l’Argentina, dove l’inflazione annuale ha già superato il 90%, come spiega Maximiliano Hinz, sta facendo la parte del leone per numero di nuovi iscritti. Perciò il bacino di utenza dell’America Latina si sta rivelando particolarmente importante per la società di scambio.

Forse ti starai chiedendo come aprire un conto gratuito sull’Exchange Binance. Il procedimento è molto semplice. Basta collegarsi al sito promozionale e registrarsi aprendo un account. Una volta realizzato il tuo profilo e confermata la tua identità, potrai iniziare fin da subito ad acquistare criptovalute, NFT e Fan Token.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.