Bitcoin: secondo FTX non diventerà una rete di pagamento

Sam Bankman-Fried, CEO del famoso exchange crypto FTX, sostiene che Bitcoin non potrà mai diventare una rete di pagamento. Stando a quanto dichiarato, il problema è la sua scalabilità e la rete Proof of Work, troppo dispendiosa di energie.

Nonostante ciò, la sua visione di Bitcoin, in qualità di criptovaluta, non è cambiata. Infatti, Bankman-Frie ha affermato che il suo futuro sarà, molto probabilmente come risorsa, merce o riserva di valore, ma non come rete di pagamento.

Una dichiarazione che cozza contro le idee di chi, invece, sostiene Bitcoin e vorrebbe vederlo come un mezzo di pagamento nella vita quotidiana. Ragione o torto, una cosa è certa: la criptovaluta più grande al mondo per capitalizzazione di mercato è sempre più adottata.

Bitcoin: il CEO di FTX parla di mezzi di pagamento crittografici

Bitcoin consuma troppa energia e non è scalabile. Sono questi i due limiti che, secondo il CEO di FTX, non permetteranno alla regina delle criptovalute di diventare un mezzo di pagamento quotidiano e adottato ufficialmente. Infatti, Bankman-Fried ha recentemente dichiarato:

La rete bitcoin non è una rete di pagamento e non è una rete scalabile.

Le cose con cui esegui milioni di transazioni al secondo devono essere estremamente efficienti, leggere ed produttive dal punto di vista energetico. Le reti proof-of-stake lo sono.

In altre parole, il freno per Bitcoin è la rete Proof of Work che risulta essere troppo dispendiosa. La soluzione efficace per una rete di pagamento, secondo Bankman-Fried, è la Proof of Stake. Si tratta della rete sta adottando Ethereum e che gli permetterà la scalabilità necessaria per sostenere e gestire milioni di transazioni al secondo.

