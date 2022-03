Bitcoin si è lasciato sorpassare dalle altcoin

Da Taiwan è arrivata la notizia, lasciando a bocca aperta molti analisti, che la Banca Centrale avrebbe alzato i tassi di interesse di 25 punti base. Con buona sorpresa, se Bitcoin è rimasto stabile sopra i 40.000 dollari, le altcoin lo hanno superato. Quindi queste ultime hanno registrato un aumento del loro prezzo di scambio.

Intanto, le tensioni geopolitiche continuano a influire sull’andamento delle criptovalute. Ciò nonostante, gli asset digitali sembrano riuscire a mantenere una certa indipendenza dalla guerra tra Russia e Ucraina. Forse questo succede proprio perché si sono innescate altre correlazioni che muovono i fili della loro quotazione.

Tutto sommato, ciò che sta facendo bene al mercato crittografico è la costante e ampia adozione di Bitcoin e di molti altri token. Le occasioni stanno nascendo da un circolo virtuoso che si è innescato per aiutare l’Ucraina in questo conflitto. Attualmente, almeno fino a settimana scorsa, il Paese avrebbe ricevuto quasi 100 milioni di dollari di donazioni in criptovalute.

Il fatto che le altcoin abbiano superato Bitcoin, dimostra che al momento diversificare gli acquisti premia. Puoi iniziare a investire anche tu in asset digitali aprendo un conto su Coinbase. Questo exchange, tra i più apprezzati al mondo, offre tantissime opportunità di guadagno anche a lungo termine. Inoltre, include diversi corsi online gratuiti per conoscere ancora meglio il mondo crittografico.

Bitcoin: com’è la situazione

Dopo aver quasi raggiunto i 41.000 dollari, Bitcoin attualmente è scambiato a 40.610 dollari, con una capitalizzazione di mercato pari a 771 miliardi di dollari (al momento della scrittura). Mantenendosi a questo livello, la regina delle crypto sta superando la barriera psicologicamente fondamentale dei 40.000 dollari. Nel frattempo la quotazione delle altre criptovalute è stata variabile.

Ethereum attualmente è scambiato a 2.804 dollari, con una capitalizzazione di mercato pari a 335,55 miliardi di dollari. Nelle ultime 24 ore ETH ha registrato un aumento dell’1,46%. Stiamo parlando di quasi un 2% di guadagno per la seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato.

Le altcoin però hanno dimostrato carattere segnando un aumento nelle loro quotazioni, superando così Bitcoin che rimane pressoché statico. Ovviamente non è nemmeno un male questo, ma gli analisti più rialzisti si aspettano un rally nei prossimi giorni.

Tra i token che hanno superato il trend di Bitcoin dobbiamo segnalare Avalanche (AVAX) e Solana (SOL). Rispettivamente hanno registrato un aumento di oltre un 8%, per la prima, e del 5%, per la seconda. Un motivo in più per diversificare gli acquisti crittografici. Scegliere un buon exchange crypto è fondamentale e Coinbase si mostra sempre tra i migliori. Apri oggi stesso un conto gratuito e comincia a investire diversificando i tuoi guadagni. Avrai a disposizione tantissimi asset digitali.

