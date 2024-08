Bitcoin: terrore generale, ma c'è chi spera nei $100K a fine 2024

Un terrore generale si è diffuso dopo le recenti posizioni di Bitcoin che attualmente si trova sotto i 59mila $. Questo dovuto ai molti investitori istituzionali che hanno fermato l’accumulo di stablecoin. Lo ha dichiarato la piattaforma di analisi Lookonchain su X che ha pubblicato il 12 agosto:

Sembra che le istituzioni abbiano temporaneamente smesso di acquistare, e oggi il prezzo di $BTC è sceso del 4,5%! Abbiamo notato che le istituzioni hanno smesso di ricevere $USDT dalla TetherTreasury e di trasferirli agli exchange 2 giorni fa.

Nonostante questo c’è chi continua a vedere Bitcoin in chiave positiva, pronto per un’ulteriore crescita di quotazione. Stiamo parlando dell’analista Rekt Capital che su X ha pubblicato un post rialzista nei confronti della prima criptovaluta per capitalizzazione:

Bitcoin sta facendo tutte le cose giuste per confermare i 60.600 come supporto in modo da posizionare il prezzo per una nuova visita a 65.000 e oltre.

Ma non è solo Rekt Capital a essere rialzista nei confronti della crypto. Infatti, ad accodarsi a questa visione c’è Dominic Basulto che va anche oltre vedendo i 100 mila $ di quotazione entro fine 2024. Vediamo insieme come questo esperto ha analizzato la situazione.

Bitcoin verso i $100K entro fine 2024 secondo Basulto

Basulto ha quindi spinto la quotazione di Bitcoin verso i 100mila $ entro la fine del 2024. Questo nonostante gli eventi geopolitici in Medio Oriente che, al contrario, potrebbero ridurre l’interesse verso criptovalute e asset digitali rischiosi.

La sua previsione si basa sul grafico di trading di BTC in cui ha avuto luogo il precedente dimezzamento, proprio l’11 maggio 2020. Dopo una chiusura estiva altalenante e al ribasso l’anno è stato chiuso dai 10 mila $ circa estivi ai quasi 30 mila $ invernali.

Inoltre, oggi c’è chi ha cambiato idea su Bitcoin vedendolo adesso come oro digitale.