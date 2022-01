Che fine hanno fatto i Bitcoin di Tesla dopo il crollo delle crypto

Dopo il recente crollo delle criptovalute e il rumoroso down di Bitcoin sono in molti a chiedersi che fine abbiano fatto tutti i BTC di Tesla. All'epoca, parliamo di aprile 2021, la società aveva investito ben 1,5 miliardi di dollari nella regina delle crypto. Meglio non lasciarsi ingannare dal vecchio no dell'azienda a BTC motivato dalla costante accusa su un mining per nulla ecosostenibile e in contrasto con gli obiettivi delle sue auto elettriche. Il patron Elon Musk non ha mai abbandonato il campo. A conferma ci sono le ultime trimestrali Tesla. Non solo ha chiuso un 2021 da record, ma i Bitcoin acquistati ci sono ancora tutti, tranne una piccola parte venduta qualche mese fa, solo per dimostrarne la liquidità.

Tesla conserva ancora i suoi Bitcoin

In altre parole, Tesla non ha avuto paura del recente trend negativo di Bitcoin. Il mercato azionario non spaventa Elon Musk che si dimostra ancora molto fiducioso nei confronti della regina delle crypto. Ciò ha portato l'azienda a essere prima al mondo per quantità di BTC detenuta.

Il dubbio potrebbe nascere in chi vede questo aspetto come un fastidioso compromesso per coloro che vorrebbero comprare azioni Tesla. La polemica si basa sulla forte volatilità di Bitcoin che potrebbe impensierire gli investitori tradizionali e non pienamente pro criptovalute. Ciò nonostante, Musk ha le idee chiare ed è altrettanto consapevole che chi vuole investire nelle azioni dell'azienda di Palo Alto lo fa proprio perché ha acquistato BTC. Ciò soprattutto laddove, negli Stati Uniti d'America, non esistono alternative.

