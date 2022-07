Bitcoin entra nell'UFC: stipendio crypto per Luana Pinheiro

Luana Pinheiro, cintura nera di judo, ha raggiunto un nuovo traguardo, ma questa volta non nel suo sport. Infatti, è la prima combattente UFC al mondo ad aver accettato lo stipendio in Bitcoin. In altre parole, sarà la prima al mondo a essere pagata in BTC.

Come negli altri casi di cui abbiamo già parlato nei mesi scorsi, anche la Pinheiro riceverà parte dei suoi guadagni in Bitcoin tramite la piattaforma Bitwage. Con toni sicuri, degni di una professionista delle arti marziali, ha dichiarato:

Non credo che avrò problemi con Bitcoin che scendono o salgono. Se non fosse volatile, non salirebbe nemmeno. Pensa a questo: ci vogliono in media 10-15 anni prima che un individuo ottenga una cintura nera nel Jiu Jitsu brasiliano, quindi la mia preferenza per il tempo qui è ugualmente lunga se non di più. Io la chiamo preferenza per l’ora della cintura nera. Tutto il resto è solo un rumore per me e più basso è il prezzo, più Bitcoin sarò in grado di assicurarmi per il futuro.

Bitcoin entra nella vita di Luana Pinheiro

Luana Pinheiro ha fatto ciò che tutti possono fare, registrarsi su Bitwage per ricevere un numero di conto bancario. Con questo si può destinare una percentuale definita del proprio stipendio da ricevere in Bitcoin fornendo il numero di conto al proprio datore di lavoro.

Questa ragazza, seppur giovane, ha le idee molto chiare in merito agli asset digitali e, in particolare, alla regina delle crypto. La volatilità delle criptovalute è vista come opportunità e non come un ostacolo o un pericolo. Infatti, il suo fidanzato, Matheus Nicolau che già riceve lo stipendio in Bitcoin e si trova al settimo posto nella classifica dei pesi mosca, ha detto:

L’opportunità è una dea cattiva che non perde tempo con coloro che sono impreparati. Si migliora il più possibile sotto tutti gli aspetti e quando l’occasione bussa, sei pronto. Sia nella vita che nello sport. Luana si è unita a me nell’entrare nello standard Bitcoin e questo mi rende molto felice e sono più che fiducioso che i passi audaci e coraggiosi compiuti oggi saranno un’enorme vittoria in futuro, per entrambi. Stiamo insieme e facciamo le cose insieme, uniti e completamente sincronizzati, perché è così che siamo: mai sopra, mai sotto, ma sempre uno accanto all’altro.

