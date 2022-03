Bitcoin è stato approvato come valuta legale a Lugano

A Lugano Bitcoin può diventare valuta a corso legale. A rivelarlo sono stati il sindaco, Michele Foletti, e il CTO di Tether, Paolo Ardoino, che hanno ufficializzato l’attesissimo Plan B. Una notizia davvero incredibile che permetterà alla regina delle criptovalute di entrare nella storia europea.

Si tratta di un programma abbastanza sostenuto che garantirà misure volte a diffondere Bitcoin così che possa di fatto diventare una valuta a corso legale a Lugano. L’aspetto che più colpisce riguarda proprio la location in cui si svilupperà tutto questo. Lugano non è un Paese come El Salvador, ma è comunque una città inserita in uno dei sistemi economici maggiormente sviluppati in Svizzera.

A Lugano è tutto pronto per Bitcoin

Il fatto che sia stato inaugurato il Plan B per Lugano significa che presto Bitcoin, Tether e LVGA saranno valute a corso legale. Un processo che dimostra quanto le criptovalute oggi stiano seguendo un percorso molto chiaro nell’adozione di massa.

Questi asset digitali entreranno a pieno ritmo nella vita di tutte le persone che potranno pagare tasse, parcheggi, mezzi pubblici, servizi pubblici e multe in Bitcoin. Un traguardo fondamentale per il mercato crittografico che sta prendendo sempre più piede. Addirittura a Lugano sarà possibile pagare in BTC le piscine pubbliche, gli eventi organizzati dall’amministrazione comunale della città e i beni del demanio. Insomma, questo asset digitale potrà diventare moneta di scambio a tutti gli effetti.

Inoltre, stando al Plan B su Bitcoin di Lugano, il progetto dovrebbe partire con oltre 200 attività private che accetteranno pagamenti in BTC. Ovviamente ci si aspetta una crescita maggiore, ma occorrerà tempo per raccogliere i fondi necessari.

