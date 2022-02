Lugano sarà la capitale europea di bitcoin

Bitcoin è la regina delle criptovalute e sempre più Stati si stanno muovendo per adottarla in qualità di moneta digitale a corso legale. In Europa solo alcuni accenni, ma finora non si erano viste avvisaglie concrete di alcun tipo. Fino a pochi giorni fa quando è stato annunciato un progetto che vedrebbe Lugano capitale europea di Bitcoin. In altre parole la città di lingua italiana dislocata nella regione del Ticino, in Svizzera, potrebbe trasformarsi in un hub europeo per BTC.

Una notizia particolarmente interessante visto che il progetto sembra essere molto serio e concreto e sicuramente influirà sulla quotazione futura di Bitcoin. Questa potrebbe quindi rivelarsi una buona opportunità per acquistare BTC direttamente su Coinbase. Si tratta di uno dei più importanti exchange che permette di attivare un piano di accumulo programmato con addebito automatico settimanale o mensile. Ciò permetterà agli investitori di beneficiare a lungo termine della sua quotazione.

Lugano pronta per diventare un hub di Bitcoin

A rivelare questo ampio progetto in un suo tweet è stato Tether, la criptovaluta ospitata sulle blockchain di BTC e di ETH, poi confermato da Paolo Ardoino, uomo chiave della crypto. In sostanza a Bitcoin in futuro gli sarà assegnata una capitale europea che, nella fattispecie, è stata individuata con Lugano. Questa città ticinese sarà l’hub europeo per la criptovaluta. Ecco l’annuncio di Tether:

Bitcoin e le stablecoin stanno rivoluzionando il settore finanziario. Tether e la Città di Lugano si uniscono per trasformare Lugano nella capitale europea #bitcoin.

#bitcoin and stablecoins are revolutionizing the financial sector. #tether and The City of Lugano🇨🇭 @luganomycity are teaming up to transform Lugano into the European #bitcoin capital. Every city needs a plan. Join Lugano's Plan ₿ pic.twitter.com/wmhFVePcPo — Tether (@Tether_to) February 21, 2022

La conferma di ciò è arrivata, come anticipato, da un retweet di Ardoino che ha anche specificato il grande lavoro che c’è stato dietro per preparare questo progetto. Infatti, nel suo tweet ha dichiarato:

Noi di Tether insieme all’Amministrazione della Città di Lugano abbiamo lavorato insieme instancabilmente per preparare il Piano di Lugano ₿!

Il 3 marzo 2022 mi unirò a Michele Foletti (sindaco di Lugano) in una conferenza dal vivo, per divulgare il piano!

Il 100% della crypto si trasferirà a Lugano.

Continua quindi l’adozione di massa per Bitcoin. Una buona notizia per gli investitori che potrebbero approfittarne per acquistare la regina delle criptovalute direttamente su Coinbase, uno dei più importanti exchange crypto al mondo.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.