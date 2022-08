Secondo Bitstamp l'interesse per le criptovalute sta crescendo

L’adozione delle criptovalute nel mondo sta aumentando enormemente. Lo dimostra la corsa di molti exchange per registrarsi presso tutti i Paesi dove questo mercato è più richiesto dagli utenti. Ad esempio, Binance sta crescendo in iscrizioni laddove l’inflazione è in aumento.

Allo stesso modo, seppur in forma differente, Bitstamp sta notando la stessa cosa. Il CEO di questo famoso exchange, Jean-Baptiste Graftieaux, ha notato un “enorme interesse per le criptovalute“. L’aspetto interessante è che a mostrarlo sono i clienti istituzionali:

Vediamo una forte tendenza sul lato istituzionale. Molte società istituzionali stanno cercando di fare la loro prima mossa nelle criptovalute: c’è un enorme interesse per le crypto da parte dei nostri clienti istituzionali.

Una tendenza che da un lato potrebbe stupire coloro che non sono compatibili con la criptosfera, vedendo questo mercato con sospetto. Ma dall’altro lato, però, chi mastica questo settore capisce che è una direzione obbligata in quanto questa sarà il futuro della monetizzazione.

Criptovalute: il CEO di Bitstamp spera in normative intelligenti

Tutto questo movimento sta allarmando i Governi che cercano di trovare tutti i modi possibili per regolamentare le criptovalute. Secondo il CEO di Bitstamp questo non è un problema, ma, addirittura, potrebbe rivelarsi un vantaggio per gli exchange seri e sicuri.

Tuttavia, la speranza è che le normative siano intelligenti ed equilibrate. Contrariamente a quanti penserebbero, secondo Graftieaux, MiCA si rivelerà un importante fornitore delle pari condizioni. Infatti, attualmente, se uno scambio vuole registrarsi in Europa deve sottostare ai requisiti di ogni singolo Paese perché differenti:

Ogni paese ha i suoi requisiti – spiega Graftieaux – quindi, con MiCA in arrivo tra 18 e 24 mesi, questo cambierà le regole del gioco perché ci sarà parità di condizioni. Ci sarà un Paese in cui potrai stabilire le tue attività come conformi a MiCA e quindi trasferire le attività nei diversi Paesi Europei.

Ad ogni modo, Bitstamp e tutti gli exchange più famosi scongiurano una caccia alle streghe, sperando in normative capaci di cogliere tutto il potenziale che le criptovalute hanno da offrire. Anche perché, a quanto pare e se non cambierà qualcosa, c’è il rischio che l’Unione Europea vieti le stablecoin non ancorate all’euro. Concludendo la sua dichiarazione, Graftieaux, si è augurato:

Penso che stiamo assistendo a una buona tendenza dal punto di vista normativo e stiamo interagendo con le autorità di regolamentazione su base continuativa. La maggior parte delle Regioni e dei Paesi sta esaminando la regolamentazione delle criptovalute. Il rischio principale in questo caso consiste nel garantire che le normative siano intelligenti e promuovano condizioni di parità.

Anche tu puoi aprire un conto su Bitstamp e iniziare a investire in criptovalute. Questo exchange è uno dei più importanti al mondo, conosciuto per la sua vasta gamma di asset digitali disponibili all’acquisto. Sicurezza e facilità di utilizzo sono due caratteristiche chiave di questa piattaforma.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.