Black Friday AtlasVPN: 85% di sconto e 6 mesi GRATIS

Scegliere una VPN di alto profilo contenendo i costi non è semplice.

Cercando a tutti i costi il risparmio infatti, si incappa facilmente in provider poco affidabili, che non sono in grado di assicurare un rapporto sicurezza/prestazioni soddisfacente. Per fortuna, in questo periodo dell’anno, alcune tra le aziende ai vertici del settore offrono promozioni e sconti sostanziosi.

Servizi come AtlasVPN dunque, permettono ai propri clienti di usufruire dei servizi al top pur spendendo cifre alquanto contenute. La piattaforma appena citata, per esempio, propone un piano biennale con sconto dell’85%.

Ciò si traduce in una VPN tra le migliori del settore al costo di appena 1,64 dollari al mese. A ciò poi, va aggiunto anche un altro piacevole omaggio: si parla infatti di 6 mesi gratis proposti da AtlasVPN a chiunque aderisca alla suddetta promozione.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

Il Black Friday di AtlasVPN? Un servizio premium a un prezzo da record

Al di là degli sconti e delle promozioni di AtlasVPN, va comunque ricordato come si stia parlando di una piattaforma capace di offrire un servizio di sicurezza e anonimato di alto profilo.

Il provider propone una rete costituita da 750 server sparsi in tutto il mondo. Questa non permette solo di ottenere indirizzi IP da pressoché qualunque luogo, ma anche di alleggerire il traffico. A ciò va aggiunto il protocollo WireGuard, ideale in ottica di sicurezza ma, al contempo, capace di non appesantire la rete.

Il risultato di queste soluzioni combinate è una VPN ad alte prestazioni, capace di riprodurre senza problemi contenuti streaming in 4K evitando rallentamenti e fenomeni fastidiosi come il buffering.

Non solo: AtlasVPN ha un’altra caratteristica che la rende unica nel suo genere. Con un singolo account, infatti, è possibile proteggere un numero illimitato di dispositivi. Ciò risulta molto vantaggioso, per esempio, quando si hanno molti device elettronici o si intende proteggere tutta la propria famiglia.

Lato sicurezza, si registrano anche altre soluzioni interessanti, come il sistema di protezione della posta elettronica e l’adblocker integrato.

Infine, merita una citazione l’assistenza. Questa, disponibile 24 ore su 24, permette ad AtlasVPN di intervenire tempestivamente in caso di malfunzionamento dello strumento per supportare il cliente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.