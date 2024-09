Bluesky ha ora 10 milioni di utenti, Jack Dorsey al settimo cielo

Bluesky ha recentemente ha tagliato un traguardo importante! Il social decentralizzato di Jack Dorsey, infatti, ha appena superato i 10 milioni di utenti. Questo risultato incredibile è frutto anche della rapida crescita della piattaforma nelle ultime settimane, in particolare dopo il blocco di X in Brasile.

“Se stai leggendo queste righe, sei uno dei primi 10 milioni di utenti di Bluesky!“, ha dichiarato la società in un post. La società ha celebrato questo traguardo con un post e un divertente easter egg sulla sua home page, che consente agli utenti di vedere il proprio numero di iscrizione e condividerlo con gli amici.

Bluesky raggiunge 10 milioni di utenti: il divieto di X in Brasile e l’impennata di popolarità

La crescita di Bluesky è stata fortemente influenzata dalla decisione della Corte Suprema brasiliana di vietare X nel paese, stabilendo anche una multa per gli utenti che accedono al servizio utilizzando una VPN. In seguito a questo divieto, Bluesky e altri social network come pure Threads hanno registrato un’impennata di popolarità, scalando le classifiche dell’App Store e del Play Store nella categoria dei social media in Brasile.

Bluesky, in particolare, ha guadagnato rapidamente 3 milioni di utenti a pochi giorni dal divieto di X, con oltre l’85% dei nuovi utenti provenienti dal Brasile.

Le nuove funzionalità su Bluesky

L’arrivo “a palate” di nuovi utenti ha portato a un’attività record sulla piattaforma di Bluesky, causando anche alcuni problemi di server e messaggi di errore di “Risorse insufficienti“. Tuttavia, dopo questi intoppi iniziali, il social network è rimasto stabile, anzi… Bluesky ha anche introdotto nuove funzionalità, come la possibilità per gli utenti di pubblicare video di 60 secondi sull’app, i e strumenti di automoderazione, tra cui il controllo di chi può citare un post e la possibilità di nascondere una risposta. Inoltre, nel prossimo futuro la piattaforma ha intenzione di integrare i DM nell’app.

Bluesky, pronto a competere con giganti del settore?

Bluesky ha aperto la sua piattaforma a tutti gli utenti a febbraio, dopo essere rimasta in modalità su invito per quasi un anno. Nel frattempo, il suo rivale principlae, Threads, di proprietà di Meta, ha superato i 200 milioni di utenti. Nonostante la crescente concorrenza nel panorama dei social media, Bluesky sembra aver trovato una nicchia di mercato, attirando un numero significativo di utenti, specialmente in Brasile.