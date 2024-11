Bluesky deve adeguarsi alle norme UE per essere competitivo

Bluesky sta vivendo un momento di incredibile popolarità, diventando il rifugio per milioni di utenti in fuga da X di Elon Musk. La scorsa settimana ha superato i 20 milioni di utenti. Questo rapido successo tuttavia, ha messo in luce alcune problematiche che dimostrano come Bluesky abbia ancora molto da imparare dalle esperienze di player più affermati come Meta per evitare inciampi normativi.

Bluesky e le violazioni delle norme UE sulla trasparenza

Bluesky ha violato le normative dell’Unione Europea non divulgando il numero di utenti UE sul proprio sito web. Un portavoce della Commissione Europea ha dichiarato che tutte le piattaforme attive nell’UE, anche le più piccole proprio come Bluesky, devono avere una pagina dedicata sul loro sito che indichi il numero di utenti nell’UE e dove risiedono. A oggi, il social di Jack Dorsy non rispetta tali requisiti.

La Commissione non ha ancora contattato direttamente la piattaforma riguardo a questo problema, ma ha interpellato i governi dei 27 stati membri per cercare tracce della presenza di Bluesky. Stando a Wikipedia, Bluesky è gestita da Bluesky Social, una benefit corporation americana.

Bluesky è scivolata sulla buccia di banana…

Oltre a non soddisfare le rigide regole UE, Jay Graber, il capo di Bluesky, recentemente ha dichiarato a BBC Radio 5 Live che gli utenti devono avere almeno 18 anni per utilizzare il servizio. Ma è un errore, perché l’età minima per iscriversi al social è 13 anni.

Non è chiaro se Graber abbia commesso una gaffe o se abbia fornito informazioni fuorvianti di proposito. In ogni caso, questo episodio fa apparire la piattaforma piuttosto dilettantesca, quando il suo amministratore delegato non conosce nemmeno un dettaglio basilare come i requisiti di età per l’iscrizione…

Le sfide normative per i social

Il social di Jack Dorsey dovrà capire rapidamente come essere più professionale per soddisfare le crescenti richieste normative. Il panorama dei social media è profondamente cambiato e le autorità di regolamentazione stanno aumentando la pressione per garantire trasparenza, privacy e sicurezza degli utenti. Bluesky non può permettersi passi falsi se vuole affermarsi come alternativa credibile ai colossi del settore.