Bluesky: ricerca dei trending topic in test

L’azienda guidata da Jay Graber ha fatto un bel regalo di Natale ai suoi utenti. Da ieri è possibile sfruttare la funzionalità che consente di trovare i trending topic, ovvero gli argomenti più popolari del momento su Bluesky. La novità arriva pochi giorni dopo il rilascio della versione 1.96 dell’app con la scheda Menzioni nelle notifiche.

Funzionalità solo in inglese

Da alcuni mesi è iniziato uno scontro digitale tra Bluesky e Threads. Il social network di Meta ha “rubato” diverse funzionalità al diretto concorrente, tra cui le collezioni di profili e i feed personalizzati. Ora è il turno di Threads “copiare” una funzionalità.

L’azienda californiana ha introdotto a Natale i trending topic. Gli argomenti di tendenza sono visibili su desktop e app mobile, ma solo in lingua inglese, essendo una versione beta. Altre lingue e miglioramenti arriveranno nelle prossime settimane. Gli utenti sono invitati a fornire feedback.

Per vedere gli argomenti più virali del momento sul social network è sufficiente cliccare o toccare sull’icona della ricerca (la lente di ingrandimento) nel pannello laterale sinistro su desktop e nella parte inferiore dell’app mobile. Verranno mostrati vari pulsanti per ogni argomento. È sufficiente un clic o tap per visualizzare i post correlati.

La funzionalità può essere disattivata cliccando/toccando la X in alto a destra o nelle impostazioni. Bluesky terrà contro delle “muted words”, quindi nei trending topic non compariranno argomenti associati a parole o hashtag che l’utente ha aggiunto alla sua blacklist. Il social network ha raggiunto quasi 26 milioni di utenti.