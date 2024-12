Threads annuncia le collezioni di profili

Come scoperto a fine novembre da uno sviluppatore, Threads ha annunciato la propria versione degli Starter Packs di Bluesky. La funzionalità permette ai nuovi utenti di trovare facilmente gli account da seguire, considerando determinati argomenti.

Collezione di profili da seguire

Non è la prima volta che Meta “copia” una funzionalità di Bluesky. Recentemente ha introdotto i feed personalizzati e la possibilità di scegliere il feed predefinito. L’azienda guidata da Jay Graber ha ironizzato su queste “novità” di Threads.

Il social network dell’azienda di Menlo Park sfrutta il grafo sociale di Instagram, quindi l’elenco dei following viene trasferito da Instagram. Meta vuole però offrire un modo semplice per seguire un intero gruppo di persone. I nuovi utenti che effettuano l’iscrizione a Threads vedranno le collezioni di profili che discutono su argomenti comuni. Verranno anche mostrati nel feed For You.

Ci sono già molte community di utenti che condividono gli stessi interessi, tra cui sport, cibo e animali. È presente il pulsante “Follow all“, ma è possibile anche visualizzare l’elenco dei profili e scegliere quelli da seguire.

Adam Mosseri (capo di Instagram) specifica che la funzionalità (ancora senza nome) è in test, quindi non è accessibile a tutti gli utenti e in tutti i paesi.

Considerate le numerose funzionalità annunciate da Meta per Threads è piuttosto chiaro che Bluesky potrebbe diventare un pericoloso concorrente, anche se il numero di utenti è decisamente inferiore (circa 25 milioni).