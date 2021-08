Bonus rottamazione TV, come sfruttarlo online con Mediaworld

Sebbene il meccanismo del Bonus TV sia pensato per consentirne lo sfruttamento soltanto presso negozi di prossimità, catene come Mediaworld e Unieuro consentono di poter scegliere e acquistare online con tutta la comodità del ritiro presso il punto vendita più vicino. Ciò implica che sia possibile sfogliare un ampio catalogo di sfogli da casa propria, scegliendo e acquistando il televisore preferito, per poi passare al punto vendita e ritirare la propria nuova tv acquistata sfruttando lo sconto del 20% (fino ad un massimo di 100 euro) offerto dallo Stato. Non solo: il Bonus TV ovviamente si somma agli sconti già presenti a catalogo, il che determina sicure opportunità per chiunque voglia cambiare il proprio televisore per adeguarsi al nuovo Digitale Terrestre DVB-T2 senza acquistare decoder da aggiungere al proprio vecchio televisore.

Bonus TV: come approfittarne sul sito Mediaworld

Il ricco catalogo Mediaworld è dunque in questi giorni un concentrato di opportunità. Negli esempi che seguono abbiamo raccolto alcune delle migliori Smart TV nella fascia di prezzo 450-600 euro, ossia quelle in cui è massimale il vantaggio derivante dal Bonus TV (oltre i 500 euro di spesa, infatti, il peso relativo dello sconto statale diminuisce proporzionalmente):

Dimensioni, brand e prezzi differenti, per ogni portafoglio ed ogni esigenza. Anche una Samsung Neo QLED da 1699 euro (già scontata rispetto ai 2209 euro iniziali) può godere del Bonus TV, scendendo così a 1599 euro per rappresentare una grossa tentazione per te che hai gusti raffinati e sai come una tv di questa caratura possa cambiare in meglio il tuo salotto e le tue serate di film e sport.

Chi ha ISEE al di sotto dei 20 mila euro ha una possibilità ulteriore, rappresentata da un bonus aggiuntivo che può sommarsi al “Bonus Rottamazione TV” e che a sua volta si somma agli sconti disponibili a catalogo. Il momento è dunque estremamente propizio per poter cambiare la propria strumentazione, mettendo in casa una Smart TV connessa e aggiornata sulla quale godere del meglio dell'offerta disponibile su DVB-T2, satellitare o streaming.

Limite 43″

ATTENZIONE: tra le note del proprio servizio, Mediaworld spiega che il Bonus TV è sfruttabile solo per tv fino ai 43 pollici. Gli sconti segnalati sono dunque validi in loco, ma se si vuole sfruttare lo sconto statale occorre limitare i pollici del modello prescelto. Chi cerca una tv con dimensioni maggiori può dunque tentare sul catalogo Unieuro, ove la limitazione non risulta presente.

Ritira in negozio

Per approfittare del Bonus TV scegliendo il tuo televisore sul sito Mediaworld non devi far altro che seguire le indicazioni disponibili su QUESTA pagina.

Se invece il punto vendita più vicino a casa tua è un centro Unieuro, le modalità sono le medesime ma la pagina di riferimento è QUESTA.

Va ricordato come sia possibile sfruttare il Bonus TV fino al 31 dicembre 2022, ma in realtà i bonus saranno disponibili soltanto fino ad esaurimento dei fondi indicati nel budget governativo: meglio affrettarsi, insomma, per evitare che si possa restare senza quel biglietto da 100 euro che il bonus può lasciarti in tasca in questa fase.