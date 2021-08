Bonus TV da Unieuro: ecco come approfittarne online, sconti e regole

A partire da oggi, lunedì 23 agosto 2021, è possibile accedere al Bonus TV che consente di acquistare un televisore di nuova generazione ottenendo uno sconto del 20% (fino ad un massimo di 100 euro). Questo sconto consente di rottamare il proprio vecchio televisore e di far proprio un nuovo dispositivo compatibile con il digitale terrestre di tipo DVB-T2.

Bonus TV: sconti e istruzioni Unieuro

Forse non tutti sanno che questo bonus è però fruibile soltanto acquistando il televisore presso un rivenditore locale: non si può dunque effettuare un acquisto su Amazon, ad esempio, mentre è possibile scegliere e acquistare online da catene come Unieuro scegliendo l'opzione del ritiro presso il punto vendita più vicino. Tutti i dettagli sull'opzione Unieuro sono disponibili qui: vedi tutte le istruzioni.

Fin da oggi, insomma, è possibile acquistare una tv dalla catena Unieuro sommando due sconti: la percentuale garantita dal venditore e la somma garantita dal Bonus TV. Queste sono solo alcune delle offerte più interessanti del momento (scelte su una fascia di prezzo che consenta di cogliere al massimo lo sconto legato al Bonus), di cui approfittare immediatamente con un click e scegliendo l'opzione “Ritira in negozio”:

Il Bonus TV è applicabile a qualsiasi televisore di nuova generazione (qui l'elenco dei prodotti idonei per una verifica ulteriore), dunque è possibile scegliere sull'intero catalogo Unieuro sapendo che anche su un televisore da 1000 euro lo sconto sarà sempre e comunque di 100 euro.

Va ricordato inoltre come il Bonus TV scada a fine 2022, ma in realtà i ticket saranno elargiti soltanto fino ad esaurimento del plafond governativo messo a disposizione. Chiunque intenda cambiare il proprio televisore, insomma, dovrà approfittarne rapidamente per far proprio il modello prescelto.

Va ricordato infine come, in caso di ISEE sotto i 20 mila euro, è possibile ottenere un bonus ulteriore che si somma al precedente: un'opportunità ulteriore, insomma, per abbassare il prezzo e far proprio un nuovo televisore smart pienamente compatibile con il nuovo digitale terrestre.

Se il punto vendita più vicino non è Unieuro, ma Mediaworld, il discorso è lo stesso traslato ad una nuova catena di distribuzione: qui tutte le istruzioni.