Boom dei PC portatili con AI: i numeri record del 2024

L’intelligenza artificiale generativa sta esplodendo. Ormai non si tratta più solo di fare domande a caso a un chatbot nel browser. Le aziende hanno iniziato a commercializzare smartphone e portatili con capacità AI, Copilot+ o AI PC.

Secondo gli ultimi dati di Counterpoint Research, oltre il 25% dei laptop spediti nel 2024, cioè uno su quattro, aveva funzioni AI. Più di 253 milioni di PC di vari marchi sono stati spediti nel 2024, registrando un aumento del 2,6% rispetto al 2023.

Boom di PC con AI: 1 portatile su 4 nel 2024 ha funzioni di intelligenza artificiale

Il mercato dei PC ha registrato una crescita del 3,7% delle spedizioni nel Q4 2024 su base annua, trainato dalle festività e dalle politiche di sussidi del governo cinese. “Crediamo che il mercato dei PC abbia recuperato la normale stagionalità e sia entrato in una nuova fase dopo il lancio dei PC AI nel 2024“, ha affermato Counterpoint nel suo rapporto.

Ma ci sono anche altri fattori importanti. L’imminente fine del supporto a Windows 10 ha mantenuto un flusso costante di ordini di PC da parte delle aziende che cercano di aggiornare i sistemi prima di ottobre 2025.

Lenovo in testa, Apple in ripresa dopo un inizio difficile

Parlando di numeri, Lenovo è arrivata prima nella gara globale delle spedizioni di PC con una crescita del 4,6% su base annua e 61,8 milioni di unità spedite. Seguono HP con una crescita quasi piatta (0,2%) e Dell con una crescita negativa (-1,3%).

Apple, che ha lanciato la sua suite di funzionalità AI chiamata Apple Intelligence, ha avuto un brutto periodo nella prima metà del 2024. Si è salvata con una modesta crescita dopo l’arrivo dei nuovi MacBook Pro a fine anno.

AMD, Qualcomm, Intel e NVIDIA spingono i PC con AI

Marchi di processori come Strix Point di AMD, la serie Snapdragon X Elite di Qualcomm e Lunar Lake di Intel hanno alimentato le soluzioni per PC AI nel 2024. Il marchio Copilot+ PC, presentato al Microsoft Build a maggio 2024, identifica una classe di dispositivi Windows 11 che hanno una Neural Processing Unit (NPU) dedicata per gestire carichi di lavoro ad alta intensità di AI, come traduzioni in tempo reale e generazione di immagini.

Inoltre, i PC con AI alimentati dalle GPU NVIDIA RTX serie 3000/4000 possono gestire in modo efficiente le applicazioni GenAI, contribuendo alla crescita delle spedizioni nel 2024.

I PC con AI alla conquista del mercato nel 2025

“I laptop con AI hanno continuato a prendere piede nel 2024, con AMD, Qualcomm e Intel che guidano i PC portatili Copilot+ e NVIDIA che guida i PC portatili ad alte prestazioni con capacità GenAI“, ha detto Counterpoint.

L’azienda prevede che i PC AI conquisteranno circa il 60% del mercato dei laptop nel 2025. L’elaborazione on-device offerta dai PC GenAI premium dovrebbe estendersi al segmento dei PC di fascia media in termini di hardware e software, favorendo le spedizioni.