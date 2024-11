Brendan Carr a capo della FCC, altra vittoria per Musk

Donald Trump ha scelto Brendan Carr come Presidente della FCC (Federal Communications Commission) degli Stati Uniti. Era già un componente (repubblicano) della commissione da agosto 2017 e ora sostituirà Jessica Rosenworcel, nominata da Biden nel 2021. Per Elon Musk si tratta di un’ottima notizia, mentre si prevede uno scontro con le Big Tech sul tema della libertà di parola.

Carr smantellerà il cartello della censura

Brendan Carr lavora per la FCC dal 2012, quando ha svolto il ruolo di consulente legale dell’ex Presidente Ajit Pai. È stato quindi nominato commissario da Trump nel 2017 e confermato da Biden nel 2023. Il nuovo Presidente degli Stati Uniti ha scritto nel comunicato ufficiale che Carr è un guerriero della libertà di parola e ha combattuto contro le leggi che hanno soffocato le libertà degli americani e frenato l’economia.

Carr ha ringraziato Trump su X, aggiungendo questa promessa:

Dobbiamo smantellare il cartello della censura e ripristinare il diritto alla libertà di parola per i comuni cittadini americani.

Carr vuole che la FCC limiti l’efficacia della Section 230 del Communications Act, sfruttato dai social media per la moderazione dei contenuti, in particolare per censurare le opinioni dei repubblicani.

Tuttavia, a meno che non cambi la legge, la FCC ha potere limitato sulle Big Tech, in quanto non sono servizi di comunicazione. Dopo la partecipazione di Kamal Harris al Saturday Night Live, Carr aveva anche minacciato di revocare la licenza alla NBC. La FCC non può però punire le TV per una decisione editoriale.

La nomina di Carr rappresenta un’altra vittoria per Elon Musk. Il nuovo Presidente della FCC aveva criticato la decisione di revocare il sussidio da 885 milioni di dollari concesso a Starlink per portare la connettività a banda larga nelle zone rurali. Carr aveva dichiarato che la decisione è politica (3 commissari su 5 della FCC erano democratici) e che Musk era il bersaglio della sinistra.

Carr ha invece sostenuto il ban di TikTok nel 2022, chiedendo a Google e Apple di rimuovere l’app dai rispettivi store. Dopo la nomina a capo della FCC cambierà sicuramente idea (come già fatto da Trump).