Microsoft non vuole che installi Chrome sul tuo PC

A Redmond stanno facendo tutto il possibile per convincere gli utenti della bontà di Edge, così da rosicchiare quote di market share al concorrente di sempre in ambito browser, quel Chrome di Google che oggi detiene la fetta più grande a livello globale. Un obiettivo da perseguire, a quanto pare, ad ogni costo, anche con modalità che possono far storcere il naso a qualcuno e magari provocare l'effetto opposto a quello voluto.

Non scaricare Chrome, è così 2008!

A tal proposito è da segnalare quanto svelato per prima dalla redazione del sito Neowin, da cui abbiamo tratto lo screenshot qui sotto. All'interno di Edge, su computer con sistema sistema operativo Windows (10 o 11), se si prova a scaricare Chrome compaiono alcuni messaggi scritti da Microsoft per invitare a ripensarci, con un taglio volutamente ironico: Microsoft Edge si basa sulla stessa tecnologia di Chrome, con l'aggiunta della fiducia di Microsoft , Quel browser è così 2008! Sai cosa c'è di nuovo? Microsoft Edge e Nessuno dice “Odio risparmiare denaro”. Microsoft Edge è il miglior browser per lo shopping online .

Non siamo riusciti a replicare il comportamento, con tutta probabilità circoscritto a numero limitato di utenti oppure solo a quelli di lingua inglese. Non si tratta ad ogni modo di un tentativo isolato, in più occasioni le due realtà hanno provato a tirare acqua al loro mulino in passato: lo ha fatto anche Google, con messaggi ad hoc visualizzati tentando di accedere ai suoi servizi attraverso il browser della concorrenza.