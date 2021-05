Build 2021: come guardare l'evento in streaming

Così come accaduto con l'edizione 2020, l'evento Build 2021 organizzato da Microsoft andrà in scena in una forma esclusivamente digitale e online. È ancora troppo presto per incontrarsi di persona e stringersi la mano, ci sarà tempo e modo per tornare a farlo, in tutta sicurezza.

Build 2021: lo streaming dell'evento Microsoft

Questa sera il keynote di apertura che vedrà il CEO Satya Nadella aprire gli intensi tre giorni di sessioni dedicati alla community di sviluppatori e non solo. Il player qui sotto è quello da tenere in considerazione per lo streaming.

Tra le novità e gli annunci attesi, citiamo in primis quelli riguardanti il futuro di Windows 10. Nell'ultimo periodo, in più occasioni il gruppo di Redmond ha fatto riferimento all'arrivo di un importante restyling dell'interfaccia, fino a oggi noto con il nome in codice Sun Valley. Si parla poi di una rivoluzione alle porte, con l'avvio di un percorso evolutivo pluriennale che porterà a rinnovare il sistema operativo.

Non fatichiamo poi a immaginare un'attenzione concentrata sulle soluzioni legate all'infrastruttura cloud di Azure, sempre più centrale per il business di Microsoft. Anche la piattaforma Teams per la collaborazione da remoto e la suite 365 potrebbero essere tra i protagonisti. Per farsi trovare pronti alla full immersione, ecco tre sfondi ufficiali ad alta risoluzione dedicati, in download direttamente dalle pagine di GitHub.

Tutti i materiali e sessioni di Build 2021 (ce ne sono ben 287 in programma) troveranno posto nel sito dedicato.