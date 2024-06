Canone zero conto Crédit Agricole: c’è anche la carta di credito immediata

Allettante promozione da parte di Crédit Agricole: canone zero sul conto online per 9 mesi e carta di credito immediata Nexi Classic. Per quanto riguarda il primo vantaggio, può essere prolungato nel tempo a patto di soddisfare alcune condizioni imposte dalla banca.

Ci sono altri vantaggi molto interessanti. Se spendi almeno 1.000 euro con la carta di debito entro 60 giorni dall’apertura del conto, puoi ottenere un Buono Amazon da 150 euro. Altri buoni dal valore di 300 euro ti aspettano se inviti fino a 6 amici ad aprire il conto.

Canone zero su conto Crédit Agricole: un’opportunità da non perdere

Il conto online di Crédit Agricole propone ai nuovi clienti il canone pari a zero per i primi nove mesi, invece dei soliti 2 euro al mese. Per tutti gli Under 30, il canone resta sempre azzerato, mentre per tutti gli altri è sufficiente optare per l’accredito dello stipendio o della pensione, oppure mantenere sul conto un patrimonio superiore a 5.000 euro.

Anche la carta di debito è gratuita, ma per i primi due anni. Stesso discorso per i prelievi dagli ATM Crédit Agricole e i bonifici. Senza dimenticare la carta di credito Nexi Classic.

Non manca il Conto Deposito, che offre interessi del 3,75% per i primi tre mesi e del 3,5% per i sei mesi successivi.

Per quanto riguarda i 150 euro di Buoni Amazon, i primi 50 euro ti vengono dati dopo avere aperto il conto inserendo il codice promo VISA, mentre i restanti 100 euro una volta che hai speso entro 60 giorni almeno 1.000 euro con la carta di debito. Cosa aspetti? Apri il conto subito: il canone zero ti aspetta!