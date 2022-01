Cardano aumenta del 30% da una settimana, transazioni sopra i 5 miliardi

Cardano sta mostrando carattere e in una settimana, ad oggi, la sua quotazione è aumentata del 30%. Questo ha portato il volume delle transazioni a superare i 5 miliardi di dollari nelle ultime 24 ore. Un'occasione imperdibile da sfruttare al volo acquistando la criptovaluta direttamente su Coinbase, la piattaforma di investimento facile dove investire in crypto.

Cardano vola del 30%

Stando agli ultimi dati, Cardano è aumentato del 30% negli ultimi sette giorni grazie al fatto che la maggior parte delle altre criptovalute è stata scambiata lateralmente. Per questo stiamo assistendo a un'ascesa importante. Questo token ha saputo colmare ampiamente ciò che le criptovalute più importanti, tra cui Bitcoin, Ethereum, XRP e Solana hanno fatto, ma con percentuali al di sotto del 5%.

Non solo fan per Cardano, ma anche denigratori muovono le loro critiche nei confronti di questa criptovaluta. Infatti, proprio Antoni Trenchev, managing partner di Nexo, ha dichiarato:

I critici di ADA dicono che ci sono troppe chiacchiere e non abbastanza azione.

Nonostante ciò, sono tanti coloro che si aspettano un successo da Cardano. Purtroppo però ancora in molti pensano che le tariffe del gas siano un problema per la criptovaluta. Questi affermano che è solo questione di tempo prima che le tasse sul gas e la congestione intasino la blockchain di Cardano portando così a una commissione elevata del gas.

Al contrario, anche se il volume delle transazioni nelle ultime 24 ore è stato pari a 5,31 miliardi di dollari, non abbiamo ancora assistito a questo scenario. Specifichiamo, inoltre, che la commissione del gas raccolta è di 75.400 dollari. Quella di Ethereum, nello stesso periodo, per 5,59 miliardi è stata di 44 milioni di dollari.

È chiaro perciò che attualmente non c'è nulla da temere, anzi, può essere davvero un ottimo momento per decidere di investire in Cardano attraverso Coinbase, una piattaforma semplice e sicura che permette una programmazione minuziosa degli investimenti. Sarai sempre informato e potrai così operare in tutta tranquillità anche se non sei un professionista del settore.