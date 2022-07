Celsius cerca la svolta con il mining: si salverà?

Celsius è in corsa per trovare una svolta importante vista la situazione particolarmente difficile che sta affrontando da più di un mese. La cosa interessante è che, nonostante tutto e tutti, sembra credere fortemente in una possibile risalita. Lo conferma quanto successo durante la prima udienza di fallimento.

Infatti, da quanto emerso, sembra proprio che Celsius abbia presentato un progetto di riorganizzazione incentrato sul mining. Secondo la società, scommettere sulla sua operazione mineraria la aiuterà a colmare il buco da 1,2 miliardi di dollari ancora presente nel suo bilancio.

È chiaro che sono molti a chiedersi se ciò basterà a risolvere una situazione che sembra non avere molte vie di uscita. Tutto sommato lo spirito combattivo sembra comunque fare bene a questo inverno crittografico dove ad abbassare le temperature ha contribuito anche Celsius.

È dalla notizia della crisi di liquidità che la società sta cercando in tutti i modi di recuperare terreno e proteggere i fondi dei suoi clienti. Colpita duramente dal crollo di Terra LUNA, da un mercato “troppo” volatile e dall’insolvenza di Three Arrows, non è l’unica a passarsela male.

Celsius punta sul mining per colmare il buco da 1,2 miliardi di dollari

Una cosa è certa: Celsius è fortemente insolvente. A rivelarlo non sono voci “di quartiere”, ma i documenti che sono stati depositati dallo studio legale Kirkland & Ellis. La situazione è sicuramente complicata, ma per riuscire a superare questo scoglio ha presentato un progetto legato al mining.

Ricordiamo, comunque, che Celsius aveva saldato il prestito Maker qualche giorno fa, facendo salire di nuovo la fiducia verso il mondo crittografico in generale. Tuttavia, le condizioni economiche del prestatore di criptovalute non hanno permesso allo stesso una risalita convincente e, soprattutto, sufficiente.

