Come vedere Celta Vigo-Real Madrid in streaming

Celta Vigo-Real Madrid va in scena per la terza giornata de LaLiga. Il pallone inizierà a rotolare sull’erba dell’Estadio Balaídos, nel cuore della Galizia, venerdì 25 agosto alle ore 21:30, con la possibilità di vederla in streaming su DAZN. Il campionato spagnolo si appresta finalmente a entrare nel vivo, è il momento di definire ambizioni e prospettive per le 20 squadre partecipanti.

LaLiga: guarda Celta Vigo-Real Madrid in streaming

Punteggio pieno in classifica per i Blancos dopo i primi due turni (sabato hanno superato l’Almeria in trasferta per 1-3 con la doppietta di Bellingham e la rete di Vinicius Jr), in testa insieme al Rayo Vallecano e al Valencia. Decisamente meno bene, invece, la partenza dei padroni di casa, che hanno fin qui raccolto un solo punto, grazie al pareggio 1-1 della scorsa settimana con il Real Sociedad, agguantato al 94esimo con un gol di Mingueza.

Gli appassionati del grande calcio internazionale e i tifosi delle due squadre possono vedere la partita in diretta streaming su DAZN. Ad accompagnarli sarà la telecronaca di Alberto Santi.

Ecco le probabili formazioni schierate all’ingresso in campo dei due allenatori, Benitez e Ancelotti.

Celta Vigo (4-4-2): Villar, Mingueza, Aidoo, Nunez, Sanchez, Perez, Beltran, Sotelo, Bamba, Aspas, Larsen;

Real Madrid (4-3-3): Kepa, Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy, Valverde, Kroos, Bellingham, Rodrygo, Joselu, Vinicius Jr.

La differenza dei valori in campo fa pendere il favore del pronostico verso i Blancos. Attenzione però alla volontà di riscattarsi da parte dei Los Olivicos, dopo la partenza tutt’altro che brillante in campionato.

Oltre a LaLiga, con un abbonamento a DAZN puoi vedere tutta la Serie A in streaming, dieci partite su dieci in ogni giornata.

