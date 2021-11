CES 2022: Lenovo ThinkBook Plus e ASUS ROG Flow Z13?

Dopo l'edizione virtuale di quest'anno, il CES 2022 di Las Vegas sarà in “presenza” (per i vaccinati). Tra i produttori che sveleranno le novità nei rispettivi stand ci saranno sicuramente Lenovo e ASUS. Il noto leaker Evan Blass ha pubblicato le prime immagini dei ThinkBook Plus da 17 pollici e ROG Flow Z13, due dispositivi che verranno sicuramente mostrati durante la manifestazione del 5-8 gennaio.

Lenovo ThinkBook Plus da 17 pollici

Al CES 2020 era stato annunciato il Lenovo ThinkBook Plus da 13,3 pollici, visibile nell'immagine in evidenza, con schermo E Ink esterno da 10,8 pollici. L'anno dopo è arrivato il modello di seconda generazione con schermo E Ink da 12 pollici. Anche se non è evidente dalla foto, la versione da 17 pollici non dovrebbe avere un schermo E Ink esterno, in quanto le maggiori dimensioni hanno permesso a Lenovo di posizionare lo schermo E Ink a colori alla destra della tastiera.

Have you guys seen this yet? 17-inch ThinkBook Plus from Lenovo… pic.twitter.com/OElc5ZM3pb — Ev (@evleaks) October 31, 2021

Si può inoltre vedere la stilo che consente di prendere appunti a mano libera e disegnare. Non ci sono informazioni sulla dotazione hardware, ma Lenovo potrebbe scegliere i nuovi processori Intel di dodicesima generazione per notebook (non ancora annunciati).

ASUS ROG Flow Z13

ASUS dovrebbe invece mostrare il ROG Flow Z13 (da non confondere con il convertibile ROG Flow X13). Dall'immagine pubblicata da Evan Blass è chiaro che si tratta di un diretto concorrente del Surface Pro 8. Probabilmente potrà essere collegata una GPU esterna per incrementare le prestazioni gaming.

+ ROG Flow Z13 (not to be confused with Flow X13) pic.twitter.com/DLH7fmNHVt — Ev (@evleaks) October 31, 2021

Ulteriori dettagli verranno sicuramente divulgati nel corso delle prossime settimane.