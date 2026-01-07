CES 2026: notebook Lenovo Legion e Legion Go 2

Insieme ai notebook aziendali della serie ThinkPad e consumer della serie Yoga, Lenovo ha annunciato quattro nuovi gaming laptop della serie Legion al CES 2026 di Las Vegas. Il produttore cinese ha inoltre svelato la Legion Go 2 con SteamOS e il Legion Pro Rollable Concept.

Lenovo Legion: specifiche dei notebook

Il Lenovo Legion 7a ha uno schermo OLED da 16 pollici con risoluzione WQXGA e refresh rate fino a 240 Hz. Integra i processori AMD Ryzen AI 400 fino al modello AI 9 HX 470, fino a 64 GB di RAM, SSD da 2 TB e scheda video NVIDIA fino alla GeForce RTX 5060.

Queste sono le altre specifiche: webcam da 5 megapixel, due porte USB Type-C, due porte USB Type-A, jack audio, uscita HDMI 2.1, card reader SD, quattro altoparlanti, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. Sarà disponibile da aprile al prezzo base di 1.999 dollari.

Il Lenovo Legion 5a ha invece uno schermo OLED da 15,3 pollici e viene offerto con processori AMD Ryzen AI 400 (fino al modello AI 9 465​) o Ryzen 200 (fino al modello 7 250). Le altre specifiche sono simili a quelle del Legion 7a con l’aggiunta di una porta RJ45 e due altoparlanti in meno. Saranno disponibili da aprile. I prezzi base sono 1.499 dollari (Ryzen AI 400) e 1.299 dollari (Ryzen 200).

Infine, il Lenovo Legion 5i è la corrispondente versione con processori Intel Core Ultra 300 (fino al modello Ultra 9 386H​​). Sarà disponibile da aprile al prezzo base di 1.549 dollari.

Il Lenovo Pro Rollable Concept è basato sul Legion Pro 7i e integra processori Intel Core Ultra e scheda video NVIDIA fino alla GeForce RTX 5090. Come si deduce dal nome, lo schermo OLED può essere allungato in orizzontale, ottenendo tre diagonali: 16, 21,5 e 24 pollici. Non è noto se e quando arriverà sul mercato.

Lenovo Legion Go 2 con SteamOS

Lenovo ha annunciato una Legion Go 2 con SteamOS (quella con Windows 11 è in vendita dall’anno scorso). Le specifiche sono identiche: schermo OLED da 8,8 pollici (risoluzione 1920×1200 pixel e refresh rate fino a 144 Hz), processori AMD Ryzen Z2 e Ryzen Z2 Extreme, fino a 32 GB di RAM LPDDR5X, SSD fino a 2 TB, altoparlanti stereo, jack audio, slot per microSD, due porte USB Type-C, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, batteria da 74 Wh e i tradizionali pulsanti per il gaming.

La console portatile sarà disponibile da giugno. Il prezzo base è 1.199 dollari, ovvero 100 dollari in più della versione con Windows 11. Doveva costare meno, ma quasi certamente ha inciso l’incremento del costo delle RAM.