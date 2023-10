ChatGPT: in arrivo All Tools e analisi dei documenti

OpenAI sta per svelare due importanti funzionalità inedite per ChatGPT: la prima è stata battezzata All Tools e fa leva sulla natura multimodale del servizio, la seconda è invece relativa alle modalità di analisi dei documenti. L’annuncio ufficiale non è ancora giunto, ma diversi utenti hanno già avuto modo di metterci mano e hanno condiviso le informazioni sulle loro bacheche dei social network. Sono entrambe riservate a chi ha sottoscritto un abbonamento Plus.

Una precisazione: già da tempo è possibile chiedere l’aiuto al chatbot per analizzare un file (abbiamo spiegato come fare in una guida dedicata), ma la novità in fase di lancio rende il processo più immediato, intuitivo ed efficiente.

In breve, All Tools offre l’accesso a tutte la funzionalità di GPT-4 togliendo di mezzo l’obbligo di passare manualmente dall’una all’altra. Ad esempio, permette all’utente di caricare un’immagine e di chiedere a DALL-E 3 di restituire una risposta basata sul suo contenuto. Questa la descrizione fornita.

Utilizza gli strumenti senza cambiarli. L’accesso alla navigazione, all’analisi avanzata dei dati e a DALL-E è ora automatico.

ChatGPT default mode now has "All Tools" For example, no need to select Dalle 3 to generate images. pic.twitter.com/KrctiSf3H1 — Daragh Walsh (@daraghmwalsh) October 29, 2023

È comunque possibile disattivare la novità e continuare a interagire con ChatGPT come sempre fatto. Da verificare il suo impatto sull’ecosistema dei plugin di terze parti.

Come citato in apertura, un’altra capacità inedita è quella inerente all’analisi dei file. La breve descrizione fornita fa riferimento a PDF e altri formati. La riportiamo di seguito in forma tradotta, ci sarà tempo per approfondire.

Carica molte tipologie di documenti. Lavora con i PDF, i file di dati o qualsiasi documento desideri analizzare. Semplicemente, esegui l’upload e inizia a fare domande.

Vale la pena ricordare che OpenAI ha organizzato, per il 6 novembre, la DevDay Developer Conference dedicata proprio agli sviluppatori. Andrà in scena a San Francisco. Sarà l’occasione per saperne di più sulle prossime evoluzioni del progetto.