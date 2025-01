ChatGPT, l'iscrizione solo con il numero di telefono, senza email

OpenAI sta testando un nuovo metodo di iscrizione a ChatGPT che richiede solo il numero di telefono, niente email. L’ingegnere informatico Tibor Blaho se n’è accorto all’inizio di questo mese. Per ora, questa opzione è disponibile in versione beta solo negli Stati Uniti e in India.

OpenAI is rolling out phone-only signups in the US and India, with no plans for other regions, limiting phone numbers to a single account creation even if the account is deleted, and requiring an email for upgrades to paid plans or enabling multi-factor authentication pic.twitter.com/Ou0jg2WWbj

— Tibor Blaho (@btibor91) January 15, 2025