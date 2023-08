ChatGPT è diventato più intelligente: ecco le ultime novità sul chatbot AI

OpenAI, l’ormai nota organizzazione di ricerca sull’intelligenza artificiale, non si ferma nel suo sviluppo e rende ChatGPT sempre più intelligente. Il suo scopo principale è quello di migliorare l’esperienza di utilizzo del chatbot per rendere la capacità del sistema sempre più interessante, intuitivo e veloce. Per questo motivo, OpenAI continua a perfezionare e migliorare ChatGPT, il chatbot basato su GPT-4, il modello di linguaggio generativo più potente al mondo, per ottenere delle conversazioni sempre più fluide e produttive. Gli aggiornamenti del mese di agosto hanno trasformato ChatGPT nell’assistente personale perfetto, con funzionalità come: esempi di prompt, risposte suggerite, caricamento di più file e novità per la pagina d’accesso.

ChatGPT: l’evoluzione del chatbot

OpenAI ha introdotto delle funzionalità per migliorare l’esperienza utente con il servizio, tra queste alcuni esempi di prompt. L’utente non sempre ha in mente la domanda giusta per il chatbot, a questo scopo per una conversazione sempre coinvolgente, il chatbot riesce a proporre dei prompt interessanti, creativi per dare nuove idee e spunti. Ma non solo, per migliorare la conversazione un altro aggiornamento interessante è quello delle risposte suggerite. ChatGPT aiuterà l’utente ad approfondire le informazioni su un determinato argomento, in pratica fornirà alcuni suggerimenti sulle risposte, questo permette far proseguire la conversazione in maniera fluido e coinvolgente. Ad esempio, se l’utente chiede al chatbot una domanda su uno specifico argomento, il chatbot è in grado di offrire diverse opzioni di risposta, per stimolare e proseguire la conversazione in modo quasi del tutto naturale, come accadrebbe con una persona reale. Infine, sono presenti nuove scorciatoie da tastiera per semplificare e velocizzano le operazioni, tra cui (Ctrl) + Shift + C per copiare un blocco di codice e (Ctrl) + / per visualizzare l’elenco completo.

GPT-4 modello predefinito per gli utenti plus

Per gli utenti plus ci sono interessanti novità: da ora in poi, il modello predefinito sarà GPT-4, il più avanzato e aggiornato di OpenAI. Questo significa che, quando avvieranno una nuova conversazione, il chatbot ricorderà il modello selezionato in precedenza e non sarà più necessario passare da GPT-3.5 a GPT-4. Gli utenti plus possono ora caricare più file da analizzare e commentare da ChatGPT. Questo permette di ottenere informazioni e suggerimenti su diversi tipi di dati, come testi, immagini, codici o grafici. Nello specifico la funzione sarà disponibile per la versione beta di Code Interpreter per tutti gli utenti Plus. Code Interpreter è uno strumento che permette di eseguire il debug del codice, testare le funzioni e ottenere suggerimenti per migliorare la qualità e l’efficienza del codice.

La funzionalità sperimentale di OpenAI

Code Interpreter di ChatGPT è una funzionalità sperimentale del chatbot di OpenAI che permette di eseguire codice Python direttamente nella conversazione. Si tratta di un interprete Python che funziona in un ambiente protetto e isolato, con un po’ di spazio su disco per salvare e caricare file. Code Interpreter può analizzare e visualizzare dati, testare e correggere codici, generare contenuti creativi e molto altro, usando il linguaggio naturale o il codice stesso. Per usare Code Interpreter, bisogna avere un abbonamento ChatGPT Plus e abilitare il modello GPT-4, il più avanzato e aggiornato di OpenAI.

App ufficiale ChatGPT

Tra le novità più attese degli ultimi mesi l’uscita dell’applicazione ufficiale di ChatGPT per iOS e Android che permette di conversare con il chatbot in modo semplice e veloce, senza dover usare il browser. L’applicazione ufficiale di ChatGPT per iOS è stata lanciata a maggio 2023 scaricabile gratuitamente dall’App Store. Invece, per quanto riguarda l’applicazione ufficiale di ChatGPT per Android è stata lanciata il 7 agosto 2023 scaricabile gratuitamente dal Google Play Store. Utilizzare l’app di ChatGPT è semplicissimo, basterà scaricare l’app e accedere attraverso l’account Google o Apple o le altre proposte di accesso. Dopodiché una volta all’interno dell’applicazione è possibile avviare una conversazione, inserendo la domanda su “Messaggi” in basso, il chatbot risponderà in pochi secondi. L’applicazione ufficiale permette di evitare di scaricare applicazioni di terze parti non ufficiali e affidabili. L’uso gratuito dell’applicazione potrebbe avere delle limitazioni, però è possibile sottoscrivere un abbonamento a pagamento per usufruire di maggiori funzioni e aggiornamenti.

ChatGPT Enterprise: novità per le aziende

OpenAI ha annunciato non solo gli aggiornamenti di ChatGPT, ma anche il lancio di ChatGPT Enterprise, una versione dedicata alle aziende del suo famoso chatbot basato su GPT-4, il modello di linguaggio generativo più potente al mondo. ChatGPT Enterprise è la novità che promette di rivoluzionare il modo in cui le aziende comunicano, collaborano e creano valore, offrendo una serie di funzionalità avanzate e personalizzabili. Con lo scopo di creare uno strumento ideale per le aziende ma soprattutto adatto ad assistere diverse attività, come scrivere e-mail, redigere documenti, eseguire il debug del codice, analizzare i dati o ancora generare contenuti creativi. ChatGPT Enterprise promette sicurezza e privacy e una protezione dei dati sensibili per le aziende. Infatti, le conversazioni verranno crittografate e saranno utilizzare da OpenAI per addestrare i suoi modelli, garantendo così la riservatezza dei contenuti.