ChatGPT: utenti in aumento e nuovo modello in arrivo

Anthropic è diventato il principale “nemico” di OpenAI. Dopo aver criticato gli spot pubblicitari del concorrente, Sam Altman ha comunicato ai dipendenti che gli utenti di ChatGPT sono in aumento. Il CEO dell’azienda californiana ha inoltre confermato il lancio di un nuovo modello AI entro questa settimana. Ieri sera è stato annunciato l’arrivo delle inserzioni nelle risposte del chatbot (versioni Free e Go).

OpenAI non teme la concorrenza

All’inizio di dicembre 2025, Sam Altman aveva dichiarato un “codice rosso”. Il modello Gemini 3 Pro di Google aveva superato GPT-5.1 in quasi tutti i benchmark. L’azienda ha rimediato parzialmente con GPT-5.2 (rilasciato l’11 dicembre 2025). Nel frattempo è arrivato un altro temibile concorrente: Claude Opus 4.6 di Anthropic.

ChatGPT è ancora il chatbot più utilizzato al mondo (oltre 800 milioni di utenti al mese), ma i concorrenti si avvicinano rapidamente. Lo “scontro” più recente tra OpenAI e Anthropic è focalizzato sulla programmazione. In un messaggio pubblicato su Slack e rivolto ai dipendenti, Altman ha comunicato che gli utenti di ChatGPT aumentano del 10% al mese, ma il risultato migliore è quello di Codex con un incremento del 50% rispetto alla precedente settimana.

Quasi contemporaneamente all’annuncio di Claude Opus 4.6 (che verrà usato per Claude Code), OpenAI ha svelato GPT-5.3-Codex. Entrambi i modelli offrono maggiori prestazioni e ovviamente supportano la programmazione agentica. Altman ha inoltre confermato il lancio imminente di un nuovo modello per ChatGPT entro questa settimana. Quasi certamente sarà GPT-5.3.

OpenAI ha annunciato che gli utenti Free e con abbonamento Go vedranno inserzioni durante le conversazioni con il chatbot (chiaramente indicate e separate dalle risposte). Anthropic aveva comunicato che non inserirà mai pubblicità in Claude. Alcuni spot per il Super Bowl prendevano in giro la decisione di OpenAI. Altman ha scritto su X che gli spot erano ingannevoli, in quanto non rappresentavo la realtà.

I dati di ChatGPT e Codex sono stati mostrati agli investitori per ottenere un nuovo finanziamento da 100 miliardi di dollari. Entro fine anno, l’azienda californiana dovrebbe diventare pubblica (quotazione in Borsa). L’obiettivo è raggiungere una valutazione di 1.000 miliardi di dollari.