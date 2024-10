ChatGPT Vs Copilot: confronto tra i due assistenti AI per Windows

Con il recente lancio dell’app ChatGPT per Windows, gli utenti hanno ora accesso al famoso modello di intelligenza artificiale di OpenAI direttamente sui loro desktop. Nel frattempo però, molti utenti hanno scoperto Microsoft Copilot mentre utilizzavano applicazioni come Word, Excel e Teams, poiché è già profondamente integrato nell’ecosistema Microsoft.

Entrambi gli strumenti si basano su modelli linguistici avanzati e possono aiutare a essere più produttivi, ma come si posizionano l’uno rispetto all’altro? Ecco una panoramica per fare il punto sulle loro somiglianze e differenze e quale dei due potrebbe essere più adatto alle diverse esigenze degli utenti.

ChatGPT per Windows e Microsoft Copilot: due app a confronto

Pur basandosi su LLM simili, l’app di ChatGPT per Windows e Copilot di Microsoft hanno caratteristiche e casi d’uso diversi. La scelta, chiaramente, dipende dalle esigenze specifiche dell’utente.

ChatGPT per Windows e Copilot: stessa tecnologia, stili diversi

ChatGPT e Copilot utilizzano entrambi l’elaborazione del linguaggio naturale basata sull’architettura GPT di OpenAI. Questa tecnologia permette ad entrambi gli strumenti di generare testi, automatizzare attività ed analizzare dati in risposta a prompt o richieste formulate in linguaggio naturale dall’utente. Ad esempio, sia ChatGPT che Copilot possono scrivere un breve testo su un argomento specificato dall’utente oppure automatizzare la formattazione di un documento seguendo istruzioni testuali.

I contenuti prodotti dai due strumenti sono spesso simili nella sostanza, sebbene possano differire nello stile. ChatGPT, infatti, tende ad avere uno stile più colloquiale e discorsivo, mentre Copilot è più conciso e schematico. Gli utenti possono quindi preferire ChatGPT o Copilot in base alle proprie preferenze di stile e modalità di interazione con l’intelligenza artificiale. Ma le capacità di base di generazione linguistica sono analoghe, essendo entrambi basati su GPT di OpenAI.

Gratis ma con funzionalità limitate

La versione gratuita di ChatGPT fornisce accesso limitato alle funzionalità AI. Ad esempio, le risposte possono essere più lente e con tempi di attesa più lunghi. Chi desidera prestazioni migliori, come interazioni più rapide e l’accesso al modello GPT più avanzato, deve sottoscrivere un abbonamento a pagamento.

Allo stesso modo, la versione gratuita di Copilot permette di testare in modo basilare le funzionalità di supporto alla scrittura fornite dall’intelligenza artificiale. Tuttavia, le capacità più complete dell’assistente AI di Microsoft sono disponibili soltanto tramite la sottoscrizione a pagamento di Microsoft 365, che integra l’AI in modo profondo in applicativi come Word, Excel e PowerPoint.

Perciò, per sfruttare appieno le potenzialità dell’app ChatGPT per Windows e Copilot è necessario abbonarsi alle versioni a pagamento, poiché i livelli gratuiti danno accesso limitato alle funzionalità.

Integrazione Vs versatilità

Le differenze maggiori tra i due modelli risiedono nell’integrazione con il software esistente. Microsoft Copilot è perfettamente integrato nell’ecosistema Microsoft e può trasferire i dati da un’applicazione all’altra. Inoltre, Copilot può accedere a dati personalizzati attraverso Microsoft Graph, consentendogli di fare di tutto, dalla stesura di e-mail e riepilogo di documenti alla generazione di report. La profonda connessione rende questo modello di intelligenza artificiale perfetto per i professionisti che già utilizzano quotidianamente gli strumenti Microsoft come Word, Excel, PowerPoint e Teams.

Tuttavia, ChatGPT opera da solo. È un’applicazione autonoma che può integrarsi con applicazioni di terze parti tramite API. Quindi, pur non essendo già integrata in un ecosistema, proprio per questo motivo è molto più flessibile e ha una gamma più ampia di funzionalità. La sua versatilità gli permette di gestire tutto, dalla codifica alla generazione di contenuti creativi, senza i limiti di un ecosistema strutturato. La versatilità di ChatGPT può essere interessante per gli utenti generici, che non utilizzano regolarmente applicazioni aziendali, poiché l’integrazione di ChatGPT nei sistemi aziendali richiede uno sforzo maggiore.

Personalizzazione

Un’altra distinzione fondamentale è l’elaborazione e l’utilizzo dei dati. Copilot eccelle nel fornire risposte personalizzate e consapevoli del contesto perché è altamente integrato nelle applicazioni Microsoft. Può attingere da e-mail, documenti o appunti di riunioni e inviti per fornire approfondimenti e suggerimenti su misura. Per questo motivo, Copilot è eccellente quando si tratta di snellire i flussi di lavoro per rimanere altamente efficienti in un ambiente aziendale.

ChatGPT, invece, genera risposte basate sui suoi ampi dataset di addestramento, ma non ha accesso in tempo reale alle informazioni personali o specifiche dell’azienda. Poiché il modello di intelligenza artificiale non è integrato in un sistema interno, è meno in grado di offrire approfondimenti contestuali. Se l’intelligenza artificiale brilla per creatività e compiti generalizzati, manca nei casi in cui i dati personalizzati sono fondamentali.

Gli agenti AI con Copilot Studio

Microsoft inoltre, offre Copilot Studio, una piattaforma che consente alle aziende di creare soluzioni AI personalizzate all’interno del framework Microsoft, adattando l’intelligenza artificiale ai loro specifici flussi di lavoro. Anche ChatGPT offre opzioni di personalizzazione tramite le sue API e un builder no-code di recente introduzione, ma la loro implementazione richiede spesso conoscenze tecniche superiori a quelle dell’utente medio rispetto al modello plug-and-play di Copilot.

ChatGPT per Windows e Copilot, quale scegliere?

Mentre ChatGPT per Windows opera come un’applicazione autonoma, offrendo una vasta gamma di funzionalità e una maggiore flessibilità, Microsoft Copilot eccelle nell’integrazione perfetta con l’ecosistema Microsoft. Questa profonda connessione consente a Copilot di accedere a dati personalizzati attraverso Microsoft Graph, fornendo risposte contestuali e suggerimenti su misura per gli utenti che già utilizzano quotidianamente applicazioni come Word, Excel, PowerPoint e Teams.

Tuttavia, la versatilità di ChatGPT può essere più attraente per gli utenti generici che non sono vincolati a un ecosistema specifico. L’app per Windows può gestire una vasta gamma di attività, dalla codifica alla generazione di contenuti creativi, senza i limiti di un ambiente strutturato. Questa flessibilità, però, richiede uno sforzo maggiore per l’integrazione nei sistemi aziendali rispetto al modello plug-and-play di Copilot.

In definitiva, la scelta tra ChatGPT per Windows e Microsoft Copilot dipende dalle esigenze specifiche dell’utente. Per i professionisti che già fanno affidamento sull’ecosistema Microsoft, Copilot offre un’integrazione senza interruzioni e funzionalità di personalizzazione avanzate. D’altra parte, gli utenti che cercano uno strumento AI versatile e flessibile potrebbero preferire la libertà offerta da ChatGPT per Windows, a condizione di essere disposti a investire tempo e risorse nell’integrazione con i propri flussi di lavoro.