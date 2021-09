Cisco, Net Zero per la sostenibilità: zero emissioni entro il 2040

Ufficializzato da Cisco un impegno a tutela dell'ambiente e del pianeta, con obiettivi di lungo termine in tema di sostenibilità: c'è la volontà di raggiungere lo zero netto per quanto riguarda le emissioni di gas serra di tutti gli Scope (1, 2 e 3, per maggiori informazioni al proposito consulta i dettagli del Greenhouse Gas Protocol) entro il 2040.

Net Zero: l'impegno di Cisco a tutela del pianeta

La strategia pianificata, battezzata Net Zero, prevede un aumento dell'efficienza dei prodotti offerti ai clienti, facendo leva anzitutto sull'innovazione e sull'impiego di energia rinnovabile, adottando un'organizzazione del lavoro di tipo ibrido e investendo in soluzioni in grado di rimuovere l'anidride carbonica. Così si struttura l'impegno annunciato dal gruppo.

emissioni nette zero per Scope 1, 2 e 3 entro il 2040 (incluse quelle generate dall'utilizzo dei prodotti proposti, dall'operatività e dalla supply chain);

emissioni nette zero per tutti gli Scope 1 e 2 entro il 2025 su scala globale;

emissioni nette zero per tutti gli Scope 1 e 2 entro il 2025 su scala globale; definizione di ulteriori obiettivi di riduzione a breve termine, intervenendo sulle fonti di emissioni più rilevanti.

Prevista inoltre l'adozione dei principi di economia circolare in ogni aspetto dell'attività aziendale. Una dichiarazione d'intenti in linea con quella condivisa nei mesi scorsi da Cisco Italia, con l'intervento del suo nuovo CEO. Chiudiamo riportando le parole di Fran Katsoudas, Chief People, Policy & Purpose Officer della società.