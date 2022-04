Coinbase NFT: il mercato è aperto (in beta)

Appassionati, investitori e semplici curiosi del mondo NFT, questo è un giorno importante: fa il suo debutto ufficiale il marketplace di Coinbase dedicato a questa tipologia di asset. L’offerta della piattaforma si amplia così ben oltre i confini segnati da criptovalute come BTC, ETH, DOGE e LUNA che continueranno comunque a costituire il suo core business.

NFT in vendita su Coinbase

Si concretizza dunque il progetto annunciato nell’autunno scorso, con l’obiettivo di cavalcare il trend di forte crescita fatto registrare dall’ambito Non-Fungible Token, letteralmente esploso dalla primavera 2021 in poi. Va precisato che al momento si trova in fase beta. È raggiungibile all’indirizzo nft.coinbase.com. Una vetrina Web3 basata su blockchain Ethereum, per ora accessibile esclusivamente mettendosi in fila nell’apposita waitlist. Bisogna avere un po’ di pazienza.

Abbiamo capito che le persone non solo vogliono strumenti migliori per acquistare e vendere NFT: vogliono un modo efficace per scoprirli, per entrare nelle community e per sentirsi connessi agli altri. Ecco perché stiamo realizzando un prodotto che va oltre la transazione.

Il motto è create, collect and connect, a testimonianza di come l’intento sia quello di dar vita a una vera e propria community, attiva non solo nello scambio degli asset. Nelo screenshot qui sotto l’esempio di una delle collezioni già disponibili.

Il lancio di oggi non rappresenta il raggiungimento di un traguardo, ma è da interpretare come un punto di partenza per gli sviluppi futuri,. La volontà dichiarata è quella di continuare ad ascoltare e raccogliere i suggerimenti, per implementare funzionalità e confezionare un’esperienza su misura.

Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi aggiungeremo ulteriori funzionalità e porteremo gradualmente alla luce la nostra visione per un marketplace social Web3.

Chi desidera acquistare uno degli NFT in vendita può mettere mano al wallet ed effettuare il pagamento in ETH. La criptovaluta è disponibile per il trading su Coinbase, insieme a tutte le altre più importanti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.