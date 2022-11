Coinbase ora offre fino all'1,5% di APY su USDC

I clienti Coinbase di tutto il mondo potranno partecipare al programma di premi USDC che permette di ottenere fino all’1,5% di APY sulle proprie partecipazioni in USDC. Si tratta di una notizia davvero interessante per chi investe in criptovalute con questo exchange. Ma come è arrivata novità?

Grazie all’approvazione della community di MakerDAO che ha permesso il lancio di un programma di premi istituzionali USDC con lo scambio più famoso al mondo. Si tratta di una proposta di collaborazione particolarmente vantaggiosa ora che è stata estesa a tutti. Jennifer Senhaji, Growth & Business Development di MakerDAO, ha spiegato:

Questa proposta di collaborazione con Coinbase segue un segnale di intenzione approvato dalla community di MakerDAO di investire sempre più il collaterale di Maker in obbligazioni a breve termine. È stato convenuto che qualsiasi garanzia schierata dovrebbe soddisfare i criteri di offerta di sicurezza, struttura dei costi e flessibilità. Coinbase si trova in una posizione unica per offrire un programma USDC Rewards che soddisfa questi criteri. Oltre alla consolidata reputazione di Coinbase, è un partner di lunga data di MakerDAO. Le entrate mensili aggiuntive generate da questo accordo consentono a Maker di portare avanti ulteriormente la sua missione generale di creare un futuro finanziario globale costruito su binari decentralizzati.

Questa funzionalità è ora disponibile sull’Exchange Coinbase per i clienti di tutto il mondo. Quelli che ancora non vi possono accedere troveranno disponibilità a breve. Apri anche tu un conto gratuito. Questa piattaforma offre un ecosistema pratico e intuitivo per entrare nel mondo della criptosfera.

Coinbase offre fino all’1,5% di APY su USDC per tutti

Basta imparzialità, Coinbase ha deciso di permettere a tutti la possibilità di ottenere APY fino all’1,5% su USDC. La società lo ha annunciato ufficialmente in un suo comunicato stampa il 31 ottobre. Ma qual è il vantaggio di investire in una stablecoin supportata da valuta fiat?

Mentre il valore di molte criptovalute e valute locali può fluttuare di minuto in minuto – scrive Coinbase sul suo rapporto – detenere una stablecoin supportata da fiat come USDC offre ai clienti stabilità e fiducia durante i periodi di elevata volatilità. È anche un modo sicuro, più economico e più veloce per trasferire valore in tutto il mondo. In quanto dollaro digitale, USDC trascende i confini e gli orari bancari, semplificando l’invio e la ricezione di fondi o il pagamento di beni e servizi. Inoltre, riteniamo che USDC migliorerà l’accesso alla finanza decentralizzata (DeFi) e consentirà a milioni di utenti in più di risparmiare, spendere, prendere in prestito e prestare in modi migliori.

Grazie a questa piattaforma adesso i clienti di tutto il mondo possono ottenere premi sui loro USDC sfruttandone, allo stesso tempo, i suoi numerosi casi d’uso. Ricordiamo che qualche giorno fa Coinbase ha lanciato il trading senza commissioni per USDC. Un’innovazione speciale per i molti utenti prima esclusi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.