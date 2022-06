Come acquistare e vendere NFT in sicurezza

Il mercato degli NFT ha subito un boom esagerato dal 2021, come riportato da NonFungible. Ogni giorno i Token Non Fungibili acquistano sempre più popolarità tra gli utenti. Pertanto, anche gli attori malevoli cercano di adeguarsi a questa importante diffusione.

Infatti, sempre più spesso, sul proprio percorso, gli investitori incontrano cybercriminali esperti che hanno un obiettivo: quello di derubarli delle loro preziose collezioni. Si tratta di una pratica ormai diffusa che sta iniziando a generare panico a chi bazzica in questo mercato.

Ormai tutti, o quasi, sanno come acquistare NFT. Sono tanti gli exchange che si propongono con questi prodotti. Tra i più longevi e apprezzati c’è Crypto.com. La sua piattaforma offre funzionalità davvero specifiche adatte a un vasto pubblico di appassionati.

Nondimeno però si fa sempre più necessario e indispensabile proteggere i propri acquisti e le proprie vendite da attori malevoli che hanno la volontà di derubarci. Se vuoi effettuare tutte le operazioni in estrema sicurezza devi dotarti di una VPN. Tra le migliori c’è ExpressVPN che ti assicura un sistema di difesa efficiente e sempre aggiornato.

NFT: perché una buona VPN può difenderti dai truffatori

Una buona VPN è in grado di proteggere i tuoi acquisti e le tue vendite di NFT dai truffatori. Questo perché il suo compito principale è mettere in atto tutto il necessario per rendere anonima e irrintracciabile la tua navigazione.

Attraverso un sistema di crittografia di livello militare, una VPN rende difficile, se non impossibile, ai cybercriminali rintracciare il tuo traffico online. Questo ti eviterà le ormai tanto diffuse e, soprattutto, pericolose, truffe phishing.

Questi attacchi si manifestano tramite false email che sembrano essere state inviate da exchange di NFT ufficiali e famosi. Magari proprio quello che tu utilizzi regolarmente. In questi messaggi spesso è contenuto un link fraudolento che ti riporta a una pagina clone realizzata per rubarti tutti i tuoi dati e le tue collezioni preziose.

Perciò, utilizzando Crypto.com potrai accedere a un mondo ufficiale di NFT. Infatti, Crypto Exchange è tra le migliori piattaforme del settore. Inoltre, scegliendo ExpressVPN la sicurezza sarà ai massimi livelli rendendo la tua navigazione anonima e crittografata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.