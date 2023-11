Come creare uno sfondo per smartphone con DALL-E

L’era digitale ha portato con sé un’infinità di possibilità per personalizzare ogni aspetto della nostra vita quotidiana, inclusi gli smartphone, che sono diventati un’estensione della nostra personalità. La creazione di uno sfondo unico per il proprio telefono è un modo per esprimere individualità e stile. E grazie all’avvento di strumenti avanzati come DALL-E, ora è possibile generare sfondi su misura che riflettono interessi, passioni e preferenze estetiche.

Guida alla creazione di sfondi per lo smartphone con DALL-E

DALL-E è tra i generatori di immagini AI più potenti in circolazione ed è lo strumento perfetto per creare sfondi personalizzati per il telefono.

1. Trovare la risoluzione del tuo schermo

Il primo passo nella creazione di uno sfondo personalizzato è determinare la risoluzione dello schermo dello smartphone. Conoscere le dimensioni esatte dello schermo è essenziale per garantire che l’immagine generata si adatti perfettamente e mantenga chiarezza e nitidezza. La risoluzione può essere trovata nelle impostazioni del dispositivo o consultando le specifiche tecniche online, digitando il modello del telefono + la risoluzione dello schermo su Google o su un altro motore di ricerca.

2. Generare un’immagine utilizzando DALL-E

DALL-E è uno strumento di intelligenza artificiale che permette di trasformare semplici descrizioni testuali in immagini fantastiche. Basta descrivere in modo dettagliato l’immagine desiderata e scegliere lo stile. Ad esempio, si può optare per una rappresentazione realistica, come un paesaggio naturale, o per un’interpretazione più creativa e astratta (es. stile cartoon, stile fumetto, ecc.). Il chatbot elabora la descrizione fornita e genera un’immagine che corrisponde a quella descrizione testuale.

Per utilizzare DALL-E basta aver sottoscritto un abbonamento a ChatGPT Plus. In alternativa, si può usare gratuitamente tramite Bing Image Creator di Microsoft.

3. Utilizzare la funzione Outpainting per estendere l’immagine

Una volta generata l’immagine iniziale, può essere necessario modificarla per adattarla meglio alle dimensioni specifiche dello schermo. La funzione Outpainting di DALL-E permette di espandere l’immagine oltre i suoi bordi originali, mantenendo coerenza e stile. Questo strumento è particolarmente utile per creare sfondi che richiedono un’immagine più ampia o per aggiungere elementi extra ai lati dell’immagine esistente.

Per impostazione predefinita, DALL-E genera un’immagine quadrata con una risoluzione di 1024 x 1024 pixel. Basta confrontarla con la risoluzione dello schermo del proprio telefono per capire di quanto è necessario estendere l’immagine.

Si può iniziare premendo F sulla tastiera per aggiungere una nuova cornice di generazione. Quindi, posizionare il riquadro in modo che si sovrapponga al bordo superiore dell’immagine e fare clic per posizionarlo.

Successivamente, apparirà la casella di testo che consente di modificare la richiesta. Inizialmente, si consiglia di mantenere la stessa richiesta, in modo che la nuova immagine appaia come una continuazione dell’originale. Se si desidera sperimentare, è possibile rimuovere o aggiungere parole per modificare ciò che si genera nel fotogramma successivo.

Quando si è pronti, premere Generate e attendere i risultati: si avranno a disposizione quattro diverse opzioni tra cui scegliere. Non bisogna dimenticare di fare clic sulle opzioni con le frecce sotto l’immagine. Confermare la scelta facendo clic su Accetta.

4. Scaricare e ridimensionare l’immagine

Dopo aver creato l’immagine perfetta, il passaggio successivo è scaricarla e ridimensionarla secondo le specifiche dello schermo dello smartphone. Una volta terminato quindi, fare clic sul pulsante di download sopra il pulsante Generate. È facile non notarlo, ma ha l’aspetto di una freccia che punta verso il basso.

A questo punto, ci si può fermare qui e passare alla fase successiva. Se invece si vuole verificare che le dimensioni dell’immagine siano corrette, aprire il file in un editor di immagini come Anteprima su MacOS. In alternativa, esistono diversi modi per ridimensionare un’immagine in Windows.

5. Impostare l’immagine come sfondo

Una volta ottimizzata l’immagine, è il momento di impostarla come sfondo sullo smartphone. Quindi, non resta che trasferire l’immagine dal computer al telefono. Per gli utenti Apple, un modo rapido per farlo è attivare il bluetooth e usare AirDrop. Per chi utilizza un computer Windows, esistono diverse opzioni per trasferire i file dal PC ad Android. Una soluzione universale è quella di inviarsi i file via e-mail e aprirli sul cellulare.

Creazione di sfondi personalizzati grazie a DALL-E

La vera magia di DALL-E risiede nella sua capacità di creare immagini che prima esistevano solo nell’immaginazione. La personalizzazione dello sfondo del proprio smartphone diventa un’esperienza creativa e personale, permettendo di esprimere la propria individualità attraverso un oggetto che usiamo ogni giorno. Che si tratti di immortalare un ricordo, di rappresentare un sogno o semplicemente di esplorare la propria creatività, DALL-E offre un mondo di possibilità per rendere unico ogni smartphone.

Attraverso questi passaggi, la creazione di uno sfondo personalizzato per il proprio telefono diventa un’esperienza gratificante e creativa. DALL-E apre la porta a un nuovo livello di personalizzazione, permettendo di esprimere la propria unicità attraverso l’arte digitale.