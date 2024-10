Come fare un backup completo di Windows 11

Il PC è parte integrante della nostra vita. Vi conserviamo importanti documenti di lavoro, progetti e ricordi, come foto e video di famiglia. Ma non siamo mai al sicuro da una minaccia che potrebbe compromettere tutti i nostri file.

Può trattarsi di un guasto al computer, di un ransomware che blocca tutto o di un disastro come un incendio o l’acqua che spazza via i nostri preziosi file. Ecco perché è così importante eseguire regolarmente dei backup del computer. Non si sa mai…

Inoltre, quando ci si sbarazza di un PC, solo dopo aver effettuato i backup è possibile cancellare completamente il disco rigido. Questo backup sarà poi utile per trasferire tutto sul nuovo computer. Ma molti si chiedono come fare questi famosi backup.

Su cosa si può fare il backup del computer?

Prima di affrontare la procedura esatta per fare il backup di Windows 11, è necessario chiarire il tipo di supporto da utilizzare. Esistono, infatti, diverse soluzioni. Le principali sono:

Un disco rigido esterno;

Un’unità di rete;

Una chiavetta USB;

Un servizio di backup su cloud.

Eseguire il backup su un disco rigido esterno

Un disco rigido esterno è spesso la soluzione preferita per il backup del computer. Il motivo è semplice: si tratta del supporto con la maggiore capacità di backup. Esistono dischi rigidi con enormi capacità di archiviazione che superano le decine di terabyte (TB). Come promemoria, 1 TB equivale a 1000 gigabyte (1000 GB). Se si considera che i computer di oggi hanno capacità di archiviazione che vanno da 256 GB a 2 TB, un’unità esterna è più che sufficiente.

Eseguire il backup su un’unità di rete

Un’altra opzione per il backup del computer è un’unità di rete. Conosciuta anche con l’acronimo NAS (Network Attached Storage). L’unità di rete è un dispositivo collegato a una rete locale. Non è collegata a un computer, ma al router tramite un cavo Ethernet. Questo permette a tutti i computer connessi a Internet di eseguire il backup delle cartelle e dei file personali. E poiché è collegata a Internet, è possibile accedervi da remoto.

Tuttavia, a differenza dei dischi rigidi esterni, questo comporta un piccolo rischio aggiuntivo. Quando un disco rigido esterno è scollegato, nessuno può accedervi. Un’unità di rete, invece, è sempre collegata a Internet, quindi c’è il rischio che il dispositivo venga violato.

Naturalmente, le unità di rete sono dotate di funzioni di sicurezza. Ma spetta a noi configurarle, in particolare utilizzando una password forte per proteggerle. Dobbiamo anche assicurarci di aggiornare il firmware per eliminare ogni potenziale falla.

Eseguire il backup su una chiavetta USB

Esistono da molto tempo e quasi tutti le conoscono: le famose chiavette USB. Naturalmente, trattandosi di uno strumento di backup, è possibile utilizzarle per eseguire il backup delle cartelle e dei file personali del computer. Tuttavia, è necessario disporre di spazio sufficiente… Le chiavette USB, infatti, non hanno necessariamente una grande capacità di backup. Per non parlare del fatto che sono più lente di un disco rigido esterno, ad esempio.

Eseguire il backup su cloud

I servizi cloud sono sempre più diffusi. Microsoft sta spingendo molto per il suo servizio OneDrive su Windows. Google sta facendo lo stesso con Google Drive sui Chromebook. Apple ha iCloud sui suoi Mac, iPad e iPhone. Poi c’è DropBox, che è ancora in gioco.

Il cloud è una soluzione estremamente pratica per eseguire il backup delle cartelle e per accedere ai file in remoto su qualsiasi dispositivo, ma anche molto dispendiosa. Questi servizi richiedono un abbonamento mensile o annuale e più spazio di archiviazione serve, più si paga. Per non parlare del fatto che dobbiamo riporre tutta la nostra fiducia nell’azienda che ospita i nostri dati. Se i loro server si bloccano, non avrete più accesso ai vostri file…

Infine, bisogna anche assicurarsi di avere tutte le caratteristiche di sicurezza per evitare che il proprio account venga violato. A cominciare da una password forte, ma anche dall’uso della doppia autenticazione!

Come eseguire il backup completo del PC Windows 11

Su un computer con Windows 11, esistono diversi modi per eseguire il backup del computer. Non sorprende che Microsoft stia spingendo molto affinché si esegua il backup del computer su OneDrive. Ma con 5 GB gratuiti, non è possibile eseguire un backup completo. È possibile scegliere di eseguire il backup su:

Un disco rigido esterno;

Un’unità di rete;

Una chiave USB.

È anche possibile creare un’immagine del sistema (ISO). Ciò consente di eseguire il backup dell’intero computer (file, applicazioni, configurazioni e così via). Tuttavia, un’immagine di sistema richiede molto spazio di archiviazione e non è garantito che il ripristino funzioni su un altro dispositivo a causa di problemi di compatibilità.

Verrà utilizzata principalmente per conservare le nostre configurazioni, poiché i file possono essere trasferiti facilmente su un dispositivo ed è facile scaricare il nostro software tutto in una volta. Infine, sarà necessario creare un’unità di ripristino per ripristinare il backup sul nuovo computer. In breve, è più complesso del semplice trasferimento dei file su una periferica esterna.

Come si crea un’immagine di sistema su Windows 11?

Per creare un’immagine di sistema, è necessario procedere come segue:

Fare clic sulla barra di ricerca nella barra delle applicazioni;

Digitare Pannello di controllo;

Selezionare Backup e ripristino Windows 7 nella scheda Sistema e sicurezza;

Fare clic su Crea un’immagine del sistema;

Selezionare la posizione in cui si desidera salvare il backup;

Fare clic su Avanti e poi di nuovo Avanti;

Selezionare le partizioni di cui si desidera eseguire il backup;

Fare clic su Avvia il backup;

Una volta completato il backup, fare clic su No quando viene chiesto se si desidera creare un disco di riparazione del sistema.

Backup Windows 11 su hard disk esterno

Esistono due modi principali per eseguire il backup del computer su un disco rigido esterno. Il più semplice è quello di:

Collegare il disco rigido al computer;

Aprire Esplora file;

Selezionare il disco rigido esterno;

Fare clic e trascinare o copiare e incollare i file desiderati sul disco.

Il secondo metodo consiste nel creare un’immagine di sistema direttamente sul disco rigido. Per farlo:

Digitare e cercare Pannello di Controllo nella barra di ricerca di Windows, quindi fare clic su Apri;

Nel campo Sistema e sicurezza, selezionare Backup e Ripristino Windows 7;

Selezionare Crea immagine di sistema;

Nel campo Su un disco rigido, selezionare un’unità in cui si desidera salvare l’immagine del sistema, quindi selezionare;

Il sistema elenca le unità di cui verrà eseguito il backup e lo spazio su disco richiesto. Selezionare Avvia backup per iniziare a creare un’immagine di sistema. Ci vorrà del tempo e dipende dalle specifiche del computer e dalla dimensione dell’immagine del sistema.

Ad esempio, per eseguire il backup dell’immagine di sistema di 44 GB di spazio su disco potrebbe essere necessaria 1 ora.

Backup Windows 11 su chiavetta USB

La procedura per una chiavetta USB è la stessa di un disco rigido esterno. Tuttavia, è meglio escludere l’idea di creare un’immagine del sistema su una chiavetta USB, poiché potrebbe esaurirsi lo spazio a disposizione. Quindi, tutto ciò che bisogna fare è: