Come riconoscere al volo le truffe del Black Friday

Il Black Friday è quel magico momento dell’anno in cui ci prepariamo a fare incetta di offerte, sognando di portare a casa l’affare del secolo. Ma attenzione: non siamo gli unici ad attendere con ansia questo evento. I truffatori sono sempre dietro l’angolo, pronti a svuotarci le tasche, approfittando dell’eccitazione generale.

Come evitare le truffe del Black Friday

Prima di farsi trascinare dalla frenesia dello shopping, ecco quali sono le truffe del Black Friday più comuni e come evitarle.

1. La trappola dei buoni sconto fasulli

I truffatori sanno sempre su cosa fare leva: la nostra voglia di risparmiare. La trappola scatta spesso con email o messaggi sui social che promettono sconti e coupon imperdibili. Il nostro radar si attiva, chi non vorrebbe pagare di meno? Peccato che quei link portino a siti fasulli, dove l’utente viene invitato a inserire allegramente i suoi dati, convinto di una super occasione. Invece consegna su un piatto d’argento informazioni preziose che i criminali useranno per prosciugare conti correnti, rubare identità o rivendere dati nel dark web.

2. Attenzione ai siti fake

Navigare in cerca di affari è un po’ come esplorare una giungla: non si sa mai cosa ci si può trovare davanti. Ci si potrebbe imbattere in un sito che sembra identico a quello del proprio e-commerce preferito, ma in realtà è solo una trappola ben congegnata. Ansiosi di trovare le migliori offerte prima che gli articoli vadano esauriti, gli utenti possono non notare i segni di un sito web contraffatto.

Quando si inseriscono le proprie credenziali, sarà già troppo tardi e truffatori possono accedere tranquillamente all’account. Come difendersi? Prima di inserire dati sensibili, controllare sempre l’URL del sito e cercare variazioni sottili come “amzon.com” invece di “amazon.com”. Fare attenzione anche a eventuali errori di ortografia, loghi sgranati o layout poco professionali.

3. Alert di verifica account sospetti

Si riceve un messaggio tramite e-mail o SMS che avvisa di un tentativo di accesso sospetto al proprio account? Prima di correre a cliccare sul link per verificare la propria identità, bisogna fermarsi un attimo a riflettere. Potrebbe trattarsi di un subdolo tentativo di phishing. I truffatori sanno che nel trambusto del Black Friday siamo tutti un po’ distratti e ne approfittano. Il modo migliore per proteggersi è accedere al proprio account direttamente dal sito ufficiale del rivenditore, evitando di cliccare su link sospetti.

L’autenticazione a due fattori (2FA) è il nostro scudo contro gli attacchi hacker. Ce lo ricorda NordVPN, suggerendola come misura fondamentale per proteggere gli account online. Oltre alla classica password, viene richiesto un secondo codice di conferma per accedere. Può arrivare via SMS, email o app dedicata. Sembra una scocciatura ma in realtà è un angelo custode in più. Andrebbe abilitata ovunque sia possibile, specialmente per servizi con i propri dati. Così, se malintenzionati tentano di entrare, si viene avvertiti e si può bloccarli.

4. Notifiche di consegne fasulle

Magari si aspetta con ansia l’arrivo di un pacco e poi si riceve una notifica di mancata consegna. In questi casi, è bene fare attenzione, potrebbe trattarsi di una truffa bella e buona. Spesso questi messaggi contengono link che reindirizzano verso pagine fasulle, progettate per carpire informazioni sensibili. Il trucco è contattare direttamente il corriere o il negozio attraverso i canali ufficiali per verificare lo stato della spedizione. E se si hanno dei dubbi sull’autenticità di un messaggio, seguire il proprio istinto ogni tanto non sarebbe una cattiva idea.

5. Conferme di ordini mai fatti

Si riceve una mail di conferma per un acquisto che non si ricorda di aver fatto? Niente panico e, soprattutto, non cliccare impulsivamente su eventuali link allegati. Potrebbe trattarsi di un trucco per spingere l’utente a inserire i propri dati su un sito contraffatto per andare a fondo del malinteso. Se si hanno dubbi, basta contattare direttamente il servizio clienti del negozio. Loro sapranno dire se l’ordine è reale o se si tratta di una truffa.

6. La mancata consegna

eBay e il Marketplace di Facebook sono il regno delle offerte imperdibili… e delle truffe. Spesso i malintenzionati attirano le vittime con prezzi stracciati per poi sparire nel nulla una volta incassato il denaro. Nel dubbio, verificare sempre la reputazione del venditore e diffidare di chi chiede pagamenti anticipati o con metodi non tracciabili.

7. Prezzi gonfiati prima delle offerte

I rivenditori a volte si comportano un po’ come quei giocolieri che fanno sparire le carte sotto i nostri occhi. Alzano i prezzi poco prima del Black Friday per poi riabbassarli e far sembrare gli sconti più convenienti. Come smascherarli? Usando siti per tracciare i prezzi come Keepa o CamelCamelCamel che permettono di monitorare l’andamento dei prezzi nel tempo.

8. Se Sembra troppo bello per essere vero…

…probabilmente non lo è! Questa è la regola d’oro per evitare fregature durante il Black Friday e non solo. Se un’offerta sembra troppo vantaggiosa, forse è il caso di farsi qualche domanda in più. I rivenditori seri cercano di bilanciare guadagno e soddisfazione del cliente, quindi difficilmente proporranno sconti stratosferici. Il segreto per non cadere in trappola è mantenere la calma e valutare con attenzione ogni acquisto. E in caso di dubbi, non bisogna avere paura di approfondire o chiedere consiglio a chi ne sa più.

9. Controllare le recensioni

Quando si fa shopping online, le recensioni sono come una bussola nel mare magnum di offerte sul web. Gente comune che condivide impressioni e giudizi su negozi e articoli, senza peli sulla lingua. È il bello di Internet, ma anche il brutto, perché tra sincere opinioni e consigli utili si insinuano falsi entusiasti o detrattori interessati. Leggere sempre con spirito critico, diffidando sia dei giudizi troppo positivi si di quelli troppo negativi.

Pronti, partenza… Via!

Con la giusta dose di entusiasmo e cautela si può affrontare tutto, anche il Black Friday! Non bisogna mai dimenticare due cose: che la fretta è cattiva consigliera e che i truffatori sono sempre in agguato. Ma con un po’ di buonsenso e qualche accortezza, ci si può godere lo shopping senza brutte sorprese.

A questo punto, buona caccia agli affari!