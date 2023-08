Come vedere Angola-Italia (mondiali basket) in streaming

Con Angola-Italia comincia il Mondiale di basket 2023. Per vivere ogni attimo di questa partita che si preannuncia emozionante e seguire da vicino gli azzurri di coach Pozzecco puoi vederla in diretta streaming su DAZN, la piattaforma sportiva che ti porta al centro dell’azione.

Angola-Italia in streaming: presentazione del match

L’Italia arriva a questa competizione mondiale con grande fiducia, dopo aver conquistato 7 vittorie su 7 nelle amichevoli di preparazione. Questo fa ben sperare per il cammino che gli azzurri affronteranno nel girone che include anche Repubblica Dominicana e Filippine. La partita di apertura, che inizierà alle 10, sarà un’opportunità per vedere all’opera la squadra italiana e scoprire come si misurerà contro l’Angola.

La sfida si svolgerà nella maestosa Philippine Arena, uno dei palazzetti indoor più grandi al mondo con una capienza di 55.000 spettatori. Sarà una partita avvincente, ricca di azione e adrenalina e non puoi permetterti di perderla.

Abbonandoti a DAZN, potrai guardare Angola-Italia in streaming e vivere ogni canestro, ogni azione difensiva e ogni momento di suspense come se fossi lì in campo. Con una qualità di trasmissione impeccabile e la possibilità di guardare la partita su diversi dispositivi, DAZN ti offre un’esperienza di visione coinvolgente e completa di tutto il mondiale di basket e dei numerosi altri contenuti, come la Serie A TIM e la Serie B di calcio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.