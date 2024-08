Con Hostinger il website builder è scontato del 75%

Hai sentito parlare del website builder come uno strumento perfetto per costruire un sito web in modo semplice e veloce? Beh, è la verità: si tratta di un tool che consente anche ai principianti nella programmazione di costruire un portale online.

In tal senso, Hostinger è una delle soluzioni migliori, e non è tutto: il piano Website Builder ora è proposto con un eccezionale sconto del 75%: con soli 2,99 € al mese potrai sfruttare tutti i vantaggi del piano Premium, con in aggiunta 3 mesi di servizio extra gratuiti. E, nel caso in cui non fossi del tutto convinto una volta utilizzato, avrai la possibilità di richiedere il rimborso entro 30 giorni.

Uno dei migliori website builder in circolazione scontato del 75%

Ma come funziona il website builder di Hostinger? E quali sono i suoi vantaggi? Intanto, questo tool utilizza l’AI per costruire i siti. In sostanza, potrai o lasciare che sia l’intelligenza artificiale a generare un sito web per te, oppure scegliere tra 150 template e poi personalizzarlo a tuo piacimento.

Per quanto riguarda la personalizzazione, non avrai difficoltà a spostare gli elementi tramite la funzionalità drag-and-drop e sperimentare le combinazioni di colori e fonti che ti piacciono di più. La cosa bella è che non sono richieste alcune competenze di programmazione o di web design.

Una volta costruito il tuo progetto, non dovrai fare altro che dargli un nome di dominio e pubblicarlo. Semplice, non è vero? Ma i vantaggi non sono finiti qui. Nel pacchetto sono compresi altri servizi, tra cui:

email gratuite

nome di dominio gratuito

modifiche da dispositivi mobile

supporto clienti 24/7

Insomma, tutto ciò che ti server per far partire il tuo progetto! Il nostro consiglio è quello di sfruttare lo sconto attivo in questo momento: vai sul sito ufficiale di Hostinger e sottoscrivi l’abbonamento al costo di 2,99 € anzichè 11,99 €. Ricorda: se non sarai soddisfatto, hai sempre la possibilità di richiedere il rimborso entro 30 giorni.