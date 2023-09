Conto Fineco, l’offerta completa che stavi cercando

Di conti online ce ne sono diversi, ma non tutti sono all’altezza delle aspettative. Spesso le persone agiscono di fretta, ritrovandosi poi a rinunciare a qualcosa oppure con funzionalità limitate.

Invece, con un po’ di pazienza e dopo aver raccolto tutte le informazioni possibili, alla fine si può trovare una soluzione bancaria davvero completa.

Una di queste è l’offerta di Fineco Bank, che mette a disposizione un conto che soddisfa ogni esigenza. Conto Fineco, infatti, è a canone zero per un anno (poi si pagano 3,95 euro al mese), ma può essere azzerato successivamente.

A disposizione hai una carta di debito che consente di prelevare gratis a partire da 100 euro presso qualsiasi ATM in Italia. Il conto ti consente anche di inviare bonifici gratuiti e di richiedere una carta di credito.

Ma la grande novità è l’accesso alla piattaforma di investimenti Fineco, che rappresenta la porta di ingresso al mondo del trading online. Se sei interessato, puoi aprire il conto direttamente dal link qui sotto.

Ecco cosa ti offre il conto completo e a canone zero di Fineco

Se scegli Conto Fineco, accederai a un conto online pieno di vantaggi e senza limitazioni. Il canone zero è soltanto per un anno, ma potrai azzerarlo successivamente se rispetti determinate condizioni, come l’accredito della pensione o dello stipendio.

Poi c’è la carta di debito, il cui canone annuo ammonta a 9,95 euro. Questa carta ti consente di prelevare senza commissioni dai 100 euro in su e poi collegarla ai wallet digitali Samsung Pay, Google Pay e Apple Pay.

Sia i bonifici che le principali operazioni bancarie sono gratuite e potrai anche accedere alla piattaforma di investimenti della banca.

Infine, puoi richiedere la carta di credito con plafond di 1.600 euro. Il canone della carta è di 19,95 euro all’anno. Adesso che hai il panorama completo, clicca qui sotto e apri il conto.

Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com