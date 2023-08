Conto SelfyConto: canone zero per 12 mesi e premi Apple

SelfyConto è il conto online di Banca Mediolanum che si distingue per innovazione e convenienza, offrendo ai suoi clienti una soluzione finanziaria completa a portata di mano.

Il conto possiede tante funzionalità a cui è possibile accedere tramite l’app, che rende i servizi bancari accessibili a tutti.

Inoltre, potrai avvalerti di servizi bancari gratuiti, che facilitano la tua routine finanziaria quotidiana.

Canone zero per un anno e premi Apple con SelfyConto

Se apri adesso il conto SelfyConto, per il primo anno non pagherai il canone. Per chi ha meno di trent’anni, il canone è a zero fino al compimento del 30° anno di età.

Nel pacchetto trovi anche una carta di debito realizzata interamente in materiale PVC riciclato, dotata di tecnologia di pagamento contactless.

Questa carta multifunzionale ti consente di acquistare sia online che di persona e offre la comodità aggiuntiva di pagare tramite smartphone o smartwatch.

Con SelfyConto, gestire le tue finanze non è mai stato così facile e conveniente. Uno dei modi in cui l’app raggiunge questo obiettivo è l’eliminazione dei costi sulle transazioni bancarie più importanti.

Ciò include i bonifici SEPA online in euro, l’addebito diretto sulle utenze e i prelievi di contanti dagli sportelli automatici all’interno della zona Euro: tutti gratuiti.

Non ci sono commissioni anche per versamenti, prelievi e assegni presso gli sportelli postali convenzionati con Intesa Sanpaolo.

Dopo il primo anno, il canone è di 3,75 euro, con annesso canone trimestrale di 11,25 euro. Ma se chiedi un prestito, un mutuo o un prodotto assicurativo, il canone resta a zero euro fino a fine dicembre 2024.

Stesso discorso vale se hai un patrimonio che arriva almeno a 15.000 euro oppure effettui 48 operazioni di compravendita titoli.

